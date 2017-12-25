Оригинальная идея: JLY

Обсуждение в теме https://www.mql5.com/ru/forum/12503

Для отрисовки целевых точек пока использован код оригинального индикатора версии 3.6, который не проверялся и не оптимизировался. Изменения по сравнению с оригиналом:

Реализована возможность совместной работы с другими индикаторами (теперь индикатор удаляет только "свои" объекты, а не все, как было у автора);

Время "конца тренда" рисуется с помощью вертикальной линии (FiboTimes);

Значки "конца тренда" и "обратного конца" лежат четко на вертикалях, где, судя по тому, как я понял замысел автора, они и должны быть (иными словами, для большинства случаев решена проблема незапланированного сдвига);

Возвращен горизонтальный уровень "границы флэта" (как в версии 2.2 оригинала);

При необходимости каждая линия может иметь свой цвет.

Для того чтобы индикатор начал работать, необходимо вручную нарисовать трендовую линию и задать ей имя, которое будет начинаться со стандартного префикса (по умолчанию TrEnd). Регистр важен!

Каждой линии можно настроить видимость стандартными средствами MetaTrader 4 (через диалоговое окно). Все объекты, связанные с этой линией, унаследуют этот параметр так же, как цвет. Цвет значков осознанно не менял, оставил в авторской редакции.