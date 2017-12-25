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Индикатор конца тренда - индикатор для MetaTrader 4
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Оригинальная идея: JLY
Обсуждение в теме https://www.mql5.com/ru/forum/12503
Для отрисовки целевых точек пока использован код оригинального индикатора версии 3.6, который не проверялся и не оптимизировался. Изменения по сравнению с оригиналом:
- Реализована возможность совместной работы с другими индикаторами (теперь индикатор удаляет только "свои" объекты, а не все, как было у автора);
- Время "конца тренда" рисуется с помощью вертикальной линии (FiboTimes);
- Значки "конца тренда" и "обратного конца" лежат четко на вертикалях, где, судя по тому, как я понял замысел автора, они и должны быть (иными словами, для большинства случаев решена проблема незапланированного сдвига);
- Возвращен горизонтальный уровень "границы флэта" (как в версии 2.2 оригинала);
- При необходимости каждая линия может иметь свой цвет.
Для того чтобы индикатор начал работать, необходимо вручную нарисовать трендовую линию и задать ей имя, которое будет начинаться со стандартного префикса (по умолчанию TrEnd). Регистр важен!
Каждой линии можно настроить видимость стандартными средствами MetaTrader 4 (через диалоговое окно). Все объекты, связанные с этой линией, унаследуют этот параметр так же, как цвет. Цвет значков осознанно не менял, оставил в авторской редакции.
Простой индикатор уровней Мюррея-Ганна, который можно использовать, как стандартный инструмент Fibo, перемещая управляющую линию в нужные вам координаты. Длина, толщина, стиль линий настраиваются. Тепреь совместимо с MQL5.Визуализация хвостатых свечей
Отображение хвостатых свечей в виде обычной свечи, а не точкой.
Скрипт для обновления и эмуляции тиков на синтетических (автономных) графиках.Анализатор торговой истории для MetaTrader 4
История сделок из CSV в MetaTrader 4.