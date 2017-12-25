CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор конца тренда - индикатор для MetaTrader 4

JLY
Опубликовал:
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov

Oleh Fedorov

4 (3)
2 продукта 16 статей 3 кода 1 тема 84 комментария
Просмотров:
20224
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оригинальная идея: JLY

Обсуждение в теме https://www.mql5.com/ru/forum/12503

Для отрисовки целевых точек пока использован код оригинального индикатора версии 3.6, который не проверялся и не оптимизировался. Изменения по сравнению с оригиналом:

  • Реализована возможность совместной работы с другими индикаторами (теперь индикатор удаляет только "свои" объекты, а не все, как было у автора);
  • Время "конца тренда" рисуется с помощью вертикальной линии (FiboTimes);
  • Значки "конца тренда" и "обратного конца" лежат четко на вертикалях, где, судя по тому, как я понял замысел автора, они и должны быть (иными словами, для большинства случаев решена проблема незапланированного сдвига);
  • Возвращен горизонтальный уровень "границы флэта" (как в версии 2.2 оригинала);
  • При необходимости каждая линия может иметь свой цвет.

Для того чтобы индикатор начал работать, необходимо вручную нарисовать трендовую линию и задать ей имя, которое будет начинаться со стандартного префикса (по умолчанию TrEnd). Регистр важен!

Окно ннастроек

Общий вид индикатора. Изначальные линии тренда нарисованы вручную.

Каждой линии можно настроить видимость стандартными средствами MetaTrader 4 (через диалоговое окно). Все объекты, связанные с этой линией, унаследуют этот параметр так же, как цвет. Цвет значков осознанно не менял, оставил в авторской редакции.

Управляемые уровни Мюррея-Ганна Управляемые уровни Мюррея-Ганна

Простой индикатор уровней Мюррея-Ганна, который можно использовать, как стандартный инструмент Fibo, перемещая управляющую линию в нужные вам координаты. Длина, толщина, стиль линий настраиваются. Тепреь совместимо с MQL5.

Визуализация хвостатых свечей Визуализация хвостатых свечей

Отображение хвостатых свечей в виде обычной свечи, а не точкой.

refreshchart_and_tiks refreshchart_and_tiks

Скрипт для обновления и эмуляции тиков на синтетических (автономных) графиках.

Анализатор торговой истории для MetaTrader 4 Анализатор торговой истории для MetaTrader 4

История сделок из CSV в MetaTrader 4.