Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.

В этой версии добавлены звуковые оповещения о появлении новых уровней, а так же пересечении ценой этих уровней.

Для функционирования индикатора 3clinetf_2.mq4 необходимо чтобы был скомпилирован индикатор 3cline.mq4.

В настройки добавлены:

Alerts new line - включение оповещений о появлении новых уровней (линий Стоуэлла).

- включение оповещений о появлении новых уровней (линий Стоуэлла). Alerts new crossing - включение звуковых оповещений о пересечении ценой новых уровней Стоуэлла.

Полное описание индикатора: https://www.mql5.com/ru/code/13438