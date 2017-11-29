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Индикаторы

Линия трех свечей Стоуэлла 2 - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Gostev
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
12234
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
\MQL4\Indicators\
3clinetf_2.mq4 (14.15 KB) просмотр
3cline.mq4 (8.51 KB) просмотр
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Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.

В этой версии добавлены звуковые оповещения о появлении новых уровней, а так же пересечении ценой этих уровней.

Для функционирования индикатора 3clinetf_2.mq4 необходимо чтобы был скомпилирован индикатор 3cline.mq4.

В настройки добавлены:

  • Alerts new line - включение оповещений о появлении новых уровней (линий Стоуэлла).
  • Alerts new crossing - включение звуковых оповещений о пересечении ценой новых уровней Стоуэлла.

Полное описание индикатора: https://www.mql5.com/ru/code/13438

Izza_RSI Izza_RSI

Советник на индикаторе Relative Strength Index.

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.

Week Grid Week Grid

Советник основан на показателях прошлой недели.

Specnaz Specnaz

Стратегия для боковых движений.