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Линия трех свечей Стоуэлла 2 - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
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Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.
В этой версии добавлены звуковые оповещения о появлении новых уровней, а так же пересечении ценой этих уровней.
Для функционирования индикатора 3clinetf_2.mq4 необходимо чтобы был скомпилирован индикатор 3cline.mq4.
В настройки добавлены:
- Alerts new line - включение оповещений о появлении новых уровней (линий Стоуэлла).
- Alerts new crossing - включение звуковых оповещений о пересечении ценой новых уровней Стоуэлла.
Полное описание индикатора: https://www.mql5.com/ru/code/13438
Izza_RSI
Советник на индикаторе Relative Strength Index.Candle_row
Индикатор нумерует свечи по направлению движения.