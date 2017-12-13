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Specnaz - эксперт для MetaTrader 4
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Представленный советник открывает сделки Sell и Buy одновременно в 8 утра. Take Profit устанавливается на заданное значение пунктов и рассчитывается:
- как средняя цена сделок Buy + x пунктов;
- как средняя цена сделок Sell - x пунктов.
Stop Loss отсутствует.
Каждый день открывается новая пара сделок. Take Profit пересчитывается и корректируется.
Авторство стратегии "Спецназ" принадлежит Александру Кононову (в литературе от начала прошлого века также встречал упоминание о данном виде стратегий). Подробно ознакомиться с ней можно на его канале в YouTube. Автором рекомендовано использование только на EURUSD с объемом входа 1% на сделку. Объем входа можно корректировать параметром risk.
P.S. советник писался в упрощенном виде для тестера. В живой торговле использовать не рекомендую, т.к. нет системы контроля ошибок открытия/закрытия сделок. Результаты теста на подходящих рыночных условиях:
Советник основан на показателях прошлой недели.Линия трех свечей Стоуэлла 2
Линия трех свечей Стоуэлла со звуковыми оповещениями
Отображение сигналов образования синтетических хвостатых свечей.ForexFactory News EA Template Without DLL
Шаблон для новостного советника по новостям ForexFactory.com