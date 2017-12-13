Представленный советник открывает сделки Sell и Buy одновременно в 8 утра. Take Profit устанавливается на заданное значение пунктов и рассчитывается:

как средняя цена сделок Buy + x пунктов;

как средняя цена сделок Sell - x пунктов.

Stop Loss отсутствует.

Каждый день открывается новая пара сделок. Take Profit пересчитывается и корректируется.

Авторство стратегии "Спецназ" принадлежит Александру Кононову (в литературе от начала прошлого века также встречал упоминание о данном виде стратегий). Подробно ознакомиться с ней можно на его канале в YouTube. Автором рекомендовано использование только на EURUSD с объемом входа 1% на сделку. Объем входа можно корректировать параметром risk.

P.S. советник писался в упрощенном виде для тестера. В живой торговле использовать не рекомендую, т.к. нет системы контроля ошибок открытия/закрытия сделок. Результаты теста на подходящих рыночных условиях: