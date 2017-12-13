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Советники

Specnaz - эксперт для MetaTrader 4

Кононов Александр
Опубликовал:
Sergey Eroshenko
Sergey Eroshenko

Sergey Eroshenko

2 кода 4 комментария
Просмотров:
9836
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Представленный советник открывает сделки Sell и Buy одновременно в 8 утра. Take Profit устанавливается на заданное значение пунктов и рассчитывается:

  • как средняя цена сделок Buy + x пунктов;
  • как средняя цена сделок Sell - x пунктов.

Stop Loss отсутствует.

Каждый день открывается новая пара сделок. Take Profit пересчитывается и корректируется.

Авторство стратегии "Спецназ" принадлежит Александру Кононову (в литературе от начала прошлого века также встречал упоминание о данном виде стратегий). Подробно ознакомиться с ней можно на его канале в YouTube. Автором рекомендовано использование только на EURUSD с объемом входа 1% на сделку. Объем входа можно корректировать параметром risk.

P.S. советник писался в упрощенном виде для тестера. В живой торговле использовать не рекомендую, т.к. нет системы контроля ошибок открытия/закрытия сделок. Результаты теста на подходящих рыночных условиях:

Graph

Report

Week Grid Week Grid

Советник основан на показателях прошлой недели.

Линия трех свечей Стоуэлла 2 Линия трех свечей Стоуэлла 2

Линия трех свечей Стоуэлла со звуковыми оповещениями

Хвостатые свечи Хвостатые свечи

Отображение сигналов образования синтетических хвостатых свечей.

ForexFactory News EA Template Without DLL ForexFactory News EA Template Without DLL

Шаблон для новостного советника по новостям ForexFactory.com