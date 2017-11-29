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Советники

Izza_RSI - эксперт для MetaTrader 4

Izzatilla Ikramov
Опубликовал:
Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
8573
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия

  1. Вход на покупку, если индикатор RSI выше 50% на часовом таймфрейме и выполняется условие с размером стоп лосса (см. п.3).
  2. Входы осуществляется один раз в день. В день может быть одна сделка на покупку, а также одна сделка на продажу.
  3. Если размер стоп лосса получается больше SLmax, то игнорируем сигнал на вход. Стоп лосс равен [минимум предыдущего дневного бара]-10 пунктов.
  4. Тейк профит равен трехкратному размеру стоп лосса.
  5. Перенос в безубыток, если цена прошла расстояние в положительную сторону не меньше чем размер стоп лосса.
  6. Если имеется открытая позиция, и на следующий день получили сигнал для входа, то отрабатываем следующие сигналы.
  7. По продажам все условия обратно зеркальные.


Параметры советника

  • Auto lot
  • Contract size

При Auto lot = true советник будет пересчитывать размер контракта из расчета на каждую полную 1000 депозита.

Это означает, что если Contract size установлен 0.01, то при депозите от 3000 до 3999 будут открываться ордера лотом 0.03. Если-же Auto lot = false, то будет постоянный лот указанный параметром Contract size.

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.

Индикатор направления тренда Индикатор направления тренда

Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам.

Линия трех свечей Стоуэлла 2 Линия трех свечей Стоуэлла 2

Линия трех свечей Стоуэлла со звуковыми оповещениями

Week Grid Week Grid

Советник основан на показателях прошлой недели.