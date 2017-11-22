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Индикаторы

Candle_row - индикатор для MetaTrader 4

Автор идеи: Firetrade2013 Chirikov
Опубликовал:
Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko

Vitaly Muzichenko

4.9 (631)
Опыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
---
8 продуктов 9 кодов 17 тем 14195 комментариев
Просмотров:
9665
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Indicators\
mCandle_row.mq4 (8.22 KB) просмотр
sCandle_row.mq4 (9.38 KB) просмотр
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Индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления и ставит на них метки.

В индикаторе есть Alert для оповещения при последовательном направлении N-свечей.

Автор идеи: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - только в главном окне.

.

sCandle_row - с графиком в подокне.

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Входные параметры

  • Font size arrow - размер шрифта;
  • Bull arrow candle - цвет Bull направления;
  • Bear arrow candle - цвет Bear направления;
  • Cross arrow candle - цвет Доджи;
  • Alert - включить/отключить Alert;
  • Count Candles - количество свечей подряд для срабатывания Alert.
Индикатор направления тренда Индикатор направления тренда

Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам.

Price Channel Oscillator Price Channel Oscillator

Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.

Izza_RSI Izza_RSI

Советник на индикаторе Relative Strength Index.

Линия трех свечей Стоуэлла 2 Линия трех свечей Стоуэлла 2

Линия трех свечей Стоуэлла со звуковыми оповещениями