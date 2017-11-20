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Индикаторы

Индикатор направления тренда - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
16581
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам. Для каждого таймфрейма можно индивидуально выбрать период усреднения МА. Далее период МА можно изменять прямо в окне индикатора на графике цены. Если нажаты кнопки ТФ и стрелки под ними совпадают, то индикатор выдает алерт с указанием направления совпадающих сигналов. Для работы алерта должна быть нажата кнопка Alert, после сигнала кнопка автоматически отжимается.

Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.

Направление МА определяется на последних двух свечах с дискретностью на 1 больше чем дискретность котировок. Так что если МА даже немного отклонена, то индикатор это покажет.

Price Channel Oscillator Price Channel Oscillator

Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.

Extremum Filter Extremum Filter

Фильтр и два индикатора, основанных на поиске экстремумов.

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.

Izza_RSI Izza_RSI

Советник на индикаторе Relative Strength Index.