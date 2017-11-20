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Индикатор направления тренда - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам. Для каждого таймфрейма можно индивидуально выбрать период усреднения МА. Далее период МА можно изменять прямо в окне индикатора на графике цены. Если нажаты кнопки ТФ и стрелки под ними совпадают, то индикатор выдает алерт с указанием направления совпадающих сигналов. Для работы алерта должна быть нажата кнопка Alert, после сигнала кнопка автоматически отжимается.
Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.
Направление МА определяется на последних двух свечах с дискретностью на 1 больше чем дискретность котировок. Так что если МА даже немного отклонена, то индикатор это покажет.
Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.Extremum Filter
Фильтр и два индикатора, основанных на поиске экстремумов.
Индикатор нумерует свечи по направлению движения.Izza_RSI
Советник на индикаторе Relative Strength Index.