Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам. Для каждого таймфрейма можно индивидуально выбрать период усреднения МА. Далее период МА можно изменять прямо в окне индикатора на графике цены. Если нажаты кнопки ТФ и стрелки под ними совпадают, то индикатор выдает алерт с указанием направления совпадающих сигналов. Для работы алерта должна быть нажата кнопка Alert, после сигнала кнопка автоматически отжимается.

Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.

Направление МА определяется на последних двух свечах с дискретностью на 1 больше чем дискретность котировок. Так что если МА даже немного отклонена, то индикатор это покажет.