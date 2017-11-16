Осциллятор ценового канала был создан для того, чтобы вписать движение цены инструмента в канал от 0 до 100, по возможности с минимальными потерями. Для этого строится обычный ценовой канал ( Price Channel) с периодом, указанным в настройках. Чтобы привести канал в горизонтальный вид, берется относительное расположение цены внутри канала на каждой отдельно взятой свече графика. Все минимумы и максимумы канала совмещаются с помощью масштабирования. В итоге получается горизонтальное изменение цены в ценовом канале.

Индикатор Price Channel Oscillator делался для того, чтобы анализировать взаимное движение валютных пар для парного трейдинга. Основной проблемой там было то, что постоянно приходилось думать, как найти ту точку, относительно которой совмещать графики валютных пар. Кто-то брал экстремумы, кто-то любую точку во времени (к примеру, понедельник), я брал сначала N-свечей за этот период и просто совмещал валютные пары по экстремумам масштабированием. В итоге я пришел к такому варианту - осциллятор ценового канала. Раздвижка между двумя валютными парами смотрелась в режиме Delta.

Приложены два типа индикаторов:

Price Cannel Osc.mq4 - изначальный осциллятор ценового канала, который позволяет построить осциллятор одного символа на графике;

- изначальный осциллятор ценового канала, который позволяет построить осциллятор одного символа на графике; Price Cannel Osc Comp.1.2.mq4 - как раз тот вариант индикатора, с помощью которого можно сравнить два осциллятора символа на истории (индикатор раздвижки валютных пар).

21.08.2019 г. - в версию 1.2 индикатора Price Cannel Osc Comp добавлены звуковые оповещения







Price Cannel Osc и Price Cannel Osc Comp на одном графике, в примере сравнения GBPAUD и GBPCAD.

Price Cannel Osc Comp в двух режимах - Delta и Lines на примере сравнения GBPAUD и GBPCAD.





Настройки индикатора Price Cannel Osc

Symbol - символ инструмента;

- символ инструмента; Price chanel period - период ценового канала;

- период ценового канала; MA Method - метод построения линии осциллятора;

- метод построения линии осциллятора; Applied price - по каким ценам строим осциллятор;

- по каким ценам строим осциллятор; Color line - цвет линии осциллятора.





Настройки индикатора Price Cannel Osc Comp

Bars limit - количество свечей, ограничение на обработку данных;

- количество свечей, ограничение на обработку данных; Symbol 1 - первый символ для сравнения;

- первый символ для сравнения; Symbol 2 - второй символ для сравнения;

- второй символ для сравнения; Price channel period - период Price Channel;

- период Price Channel; Type graph - тип отображения индикатора (Delta/Lines);

- тип отображения индикатора (Delta/Lines); Alerts - включение звукового оповещения;

- включение звукового оповещения; Delta level for Alert - при какой раздвижке (дельте) подавать сигнал;

- при какой раздвижке (дельте) подавать сигнал; Candle which look for the signal (0 = current candle) - на какой свечке смотреть раздвижку, 0 - текущая;

- на какой свечке смотреть раздвижку, 0 - текущая; Cross line Alert - подавать сигнал о пересечении линий;

- подавать сигнал о пересечении линий; MA Method - метод рисования линий индикатора;

- метод рисования линий индикатора; Applied price - цены применения, по которым рисуется индикатор;

- цены применения, по которым рисуется индикатор; Color line 1 - цвет линии индикатора первого символа;

- цвет линии индикатора первого символа; Color line 2 - цвет линии индикатора второго символа.

Если будут любые идеи по применению или улучшению, пишите.