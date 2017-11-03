На основе исходного кода фильтра экстремумов, который был использован в индикаторе Extremum Reverse Bar, были созданы:

Extremum Filter 3 - полнофункциональный индикатор, неплохо показывающий тренды и развороты;

- полнофункциональный индикатор, неплохо показывающий тренды и развороты; Extremum Filter 2 - фильтр, в котором заделаны дыры в графиках индикатора "Extremum Filter";

- фильтр, в котором заделаны дыры в графиках индикатора "Extremum Filter"; Extremum Filter - фильтр экстремумов в его изначальном виде.

Основная идея фильтра заключается в следующем: отслеживаются обновление минимумов и максимумов за период Previous bars 1 (свечей) и, если данное обновление не ближе чем Previous bars 2 (свечей) от исследуемой точки, то считается это место подходит для входа в определенную сторону. Остается только войти в нужную сторону по любому индикатору, а можно и просто сразу входить по тенденции, используя индикатор "Extremum Filter 3".





Настройки индикатора

Previous bars 1 - количество свечей для поиска экстремумов;

- количество свечей для поиска экстремумов; Previous bars 2 - искать обновления экстремумов не дальше этой свечи.

Настройки: Previous bars 1 = 30, Previous bars 2 = 1





Буферы индикаторов

0 - буфер Sell, когда он больше 0, мы ищем вход на продажу;

- буфер Sell, когда он больше 0, мы ищем вход на продажу; 1 - буфер Buy, когда он больше 0, мы ищем вход на покупку.





В индикаторе "Extremum Filter 3" добавлены буферы