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Extremum Filter - индикатор для MetaTrader 4
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На основе исходного кода фильтра экстремумов, который был использован в индикаторе Extremum Reverse Bar, были созданы:
- Extremum Filter 3 - полнофункциональный индикатор, неплохо показывающий тренды и развороты;
- Extremum Filter 2 - фильтр, в котором заделаны дыры в графиках индикатора "Extremum Filter";
- Extremum Filter - фильтр экстремумов в его изначальном виде.
Основная идея фильтра заключается в следующем: отслеживаются обновление минимумов и максимумов за период Previous bars 1 (свечей) и, если данное обновление не ближе чем Previous bars 2 (свечей) от исследуемой точки, то считается это место подходит для входа в определенную сторону. Остается только войти в нужную сторону по любому индикатору, а можно и просто сразу входить по тенденции, используя индикатор "Extremum Filter 3".
Настройки индикатора
- Previous bars 1 - количество свечей для поиска экстремумов;
- Previous bars 2 - искать обновления экстремумов не дальше этой свечи.
Настройки: Previous bars 1 = 30, Previous bars 2 = 1
Буферы индикаторов
- 0 - буфер Sell, когда он больше 0, мы ищем вход на продажу;
- 1 - буфер Buy, когда он больше 0, мы ищем вход на покупку.
В индикаторе "Extremum Filter 3" добавлены буферы
- 2 - буфер стрелок Buy;
- 3 - буфер стрелок Sell.
Советник открывает противоположный ордер при однонаправленном движении цены.TF Switcher
Горячие клавиши для переключения таймфреймов.
Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.Индикатор направления тренда
Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам.