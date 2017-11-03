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Индикаторы

Extremum Filter - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
18308
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

На основе исходного кода фильтра экстремумов, который был использован в индикаторе Extremum Reverse Bar, были созданы:

  • Extremum Filter 3 - полнофункциональный индикатор, неплохо показывающий тренды и развороты;
  • Extremum Filter 2 - фильтр, в котором заделаны дыры в графиках индикатора "Extremum Filter";
  • Extremum Filter - фильтр экстремумов в его изначальном виде.

Основная идея фильтра заключается в следующем: отслеживаются обновление минимумов и максимумов за период Previous bars 1 (свечей) и, если данное обновление не ближе чем Previous bars 2 (свечей) от исследуемой точки, то считается это место подходит для входа в определенную сторону. Остается только войти в нужную сторону по любому индикатору, а можно и просто сразу входить по тенденции, используя индикатор "Extremum Filter 3".


Настройки индикатора

  • Previous bars 1 - количество свечей для поиска экстремумов;
  • Previous bars 2 - искать обновления экстремумов не дальше этой свечи.

Настройки: Previous bars 1 = 30, Previous bars 2 = 1


Буферы индикаторов

  • 0 - буфер Sell, когда он больше 0, мы ищем вход на продажу;
  • 1 - буфер Buy, когда он больше 0, мы ищем вход на покупку.


В индикаторе "Extremum Filter 3" добавлены буферы

  • 2 - буфер стрелок Buy;
  • 3 - буфер стрелок Sell.
GAP expert GAP expert

Советник открывает противоположный ордер при однонаправленном движении цены.

TF Switcher TF Switcher

Горячие клавиши для переключения таймфреймов.

Price Channel Oscillator Price Channel Oscillator

Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.

Индикатор направления тренда Индикатор направления тренда

Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам.