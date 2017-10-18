TF Switcher

Данный индикатор - своеобразный переключатель таймфреймов, будучи установленным на график символа, поможет реализовать вам переключение между таймфреймами с помощью горячих клавиш.

Например, установив на клавиши "Q" и "W" увеличение и уменьшение таймфрейма, можно быстро увеличивать или уменьшать таймфрейм графика выбранного вами символа.

Используя открытый код, функции и имеющийся массив кодов кнопок клавиатуры, можно создавать свой функционал для любых действий горячих клавиш в ваших советниках и индикаторах.

Помимо цифр от 0 - 9 и букв от A - Z, можно выбирать такие клавиши как : "Tab", "Enter", "Shift", "Ctrl", "Alt", "Pause", "CapsLock", "Esc", "Space", "PageUp", "PageDown", "End", "Home", "Left", "Up", "Right", "Down", "Insert", "Delete".





Настройки индикатора