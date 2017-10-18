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TF Switcher - индикатор для MetaTrader 4
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Данный индикатор - своеобразный переключатель таймфреймов, будучи установленным на график символа, поможет реализовать вам переключение между таймфреймами с помощью горячих клавиш.
Например, установив на клавиши "Q" и "W" увеличение и уменьшение таймфрейма, можно быстро увеличивать или уменьшать таймфрейм графика выбранного вами символа.
Используя открытый код, функции и имеющийся массив кодов кнопок клавиатуры, можно создавать свой функционал для любых действий горячих клавиш в ваших советниках и индикаторах.
Помимо цифр от 0 - 9 и букв от A - Z, можно выбирать такие клавиши как : "Tab", "Enter", "Shift", "Ctrl", "Alt", "Pause", "CapsLock", "Esc", "Space", "PageUp", "PageDown", "End", "Home", "Left", "Up", "Right", "Down", "Insert", "Delete".
Настройки индикатора
- Increase TF - значение клавиши при нажатии, на которую таймфрейм будет переключаться на более высокий;
- Reduce TF - значение клавиши при нажатии, на которую таймфрейм будет переключаться на более низкий.
Советник выставляет тейк профит всем ордерам от точки их суммарного безубытка.Infopanel
Пример создания информационных панелей.
Советник открывает противоположный ордер при однонаправленном движении цены.Extremum Filter
Фильтр и два индикатора, основанных на поиске экстремумов.