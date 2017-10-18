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Индикаторы

TF Switcher - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
6483
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Данный индикатор - своеобразный переключатель таймфреймов, будучи установленным на график символа, поможет реализовать вам переключение между таймфреймами с помощью горячих клавиш.

Например, установив на клавиши "Q" и "W" увеличение и уменьшение таймфрейма, можно быстро увеличивать или уменьшать таймфрейм графика выбранного вами символа.

Используя открытый код, функции и имеющийся массив кодов кнопок клавиатуры, можно создавать свой функционал для любых действий горячих клавиш в ваших советниках и индикаторах.

Помимо цифр от 0 - 9 и букв от A - Z, можно выбирать такие клавиши как : "Tab", "Enter", "Shift", "Ctrl", "Alt", "Pause", "CapsLock", "Esc", "Space", "PageUp", "PageDown", "End", "Home", "Left", "Up", "Right", "Down", "Insert", "Delete".

TF Switcher


Настройки индикатора

  • Increase TF - значение клавиши при нажатии, на которую таймфрейм будет переключаться на более высокий;
  • Reduce TF - значение клавиши при нажатии, на которую таймфрейм будет переключаться на более низкий.
cm_TP_NL cm_TP_NL

Советник выставляет тейк профит всем ордерам от точки их суммарного безубытка.

Infopanel Infopanel

Пример создания информационных панелей.

GAP expert GAP expert

Советник открывает противоположный ордер при однонаправленном движении цены.

Extremum Filter Extremum Filter

Фильтр и два индикатора, основанных на поиске экстремумов.