Гэп - это не только провал в цене. Гэпом можно назвать достаточно длинную свечу (причем на любом таймфрейме) или несколько подряд однонаправленных свеч. После такого движения цена обычно старается "закрыть" гэп, т.е., достигнув вершины, возвращается назад на некоторое расстояние. В торговле можно использовать это свойство.

Советник ищет флетовый участок (из определенного количества свечей), где размах свечей сравнительно небольшой. Затем ждет движение цены в одну какую-либо сторону.

Далее происходят следующие вычисления.

Вычисляется размах флета: dX; Вычисляется длина текущего гэпа: dY; Определяется коэффициент гэпа: K=dY/dX; По окончании очередной свечи, если коэффициент гэпа больше порогового значения, открывается противоположный направлению гэпа ордер; Ставится стоп-лосс от вершины гэпа с некоторым отступом; Умножается размах гэпа на некоторый коэффициент (K_TP) и устанавливается на это значение тейк-профит.

В советнике для определения гэпа используется 2 таймфрейма (TF1 и TF2). На TF1 идет торговля, на нем устанавливаются ТП и СЛ ордеров. TF2 используется как фильтр для подтверждения входа и отсева несущественных движений цены. При желании TF2 можно отключить.





Входные параметры

Trade = true; - разрешает открытие нового ордера;

- разрешает открытие нового ордера; UP = true; - разрешает торговлю вверх;

- разрешает торговлю вверх; DW = true; - разрешает торговлю вниз;

- разрешает торговлю вниз; Lots = 0; - если установить 0, то лот считается от Proc_Lot или ставим необходимую цифру;

- если установить 0, то лот считается от Proc_Lot или ставим необходимую цифру; Proc_Lot = 10; - процент от баланса для расчета нач. лота, если Lots=0;

- процент от баланса для расчета нач. лота, если Lots=0; TF1 = PERIOD_M1; - таймфрейм 1;

- таймфрейм 1; TF2 = PERIOD_M5; - таймфрейм 2;

- таймфрейм 2; On_TF2 = true; - если установить false, TF2 не будет влиять;

- если установить false, TF2 не будет влиять; kol_flat_bar1 = 4; - количество баров флета для TF1;

- количество баров флета для TF1; Koef_Gap1 = 5.2; - коэффициент гэпа для TF1;

- коэффициент гэпа для TF1; kol_flat_bar2 = 4; - количество баров для TF2;

- количество баров для TF2; Koef_Gap2 = 5.5; - коэффициент гэпа для TF2;

- коэффициент гэпа для TF2; Koef_TP = 2.3; - коэффициент тейк-профита (от размера гэпа) для TF1;

- коэффициент тейк-профита (от размера гэпа) для TF1; Otstup_SL = 170; - отступ от вершины гэпа (в пунктах) для TF1;

- отступ от вершины гэпа (в пунктах) для TF1; Magic = 142389; - магический номер;

- магический номер; Slippage = 50; - проскальзывание;

- проскальзывание; Sound = true; - озвучивать или нет открытие/закрытие ордеров.

Оптимизация проводилась на EURUSD (все тики) два последних месяца. Сейчас в советнике стоят оптимальные значения для этой пары. Результаты приведены на рисунке.