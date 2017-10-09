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Display orders - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия:
- В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;
- Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике: объем открытых ордеров и сумма прибыли;
- Ниже выводится информация об отдельных открытых ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;
- Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;
- В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить).
Есть возможность настроить эксперт в окне настроек. Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.
Параметры
extern bool timebarclose = true; //Выводить ли время до закрытия бара extern bool val = true; //Показывать знак валюты extern int time = 300; //Интервал вызова таймера в мс extern int giSlippage = 0; //Проскальзывание (0 - авто) extern string font_name = "Tahoma"; //Шрифт extern int font_s1 = 10; //Размер шрифта заголовка extern int font_s2 = 10; //Размер шрифта общего баланса extern int font_s3 = 10; //Размер шрифта списка позиций extern int labs_space = 12; //Интервал Y между метками extern int labs_corner = 1; //Угол привязки текстовых меток extern int labs_xdist = 5; //Расстояние X от границы окна extern int labs_ydist = 12; //Расстояние Y от границы окна extern int labs_max = 25; //Максимальное количество меток extern color color_profit = DarkBlue; //Цвет профитных позиций extern color color_loss = FireBrick; //Цвет убыточных позиций
Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".
Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283
Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.RSI 7TF
Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.
Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.Xarax
Советник не использует индикаторы, логика работы основана на математических вычислениях относительно находящихся ордеров в рынке. Использует рыночные и отложенные ордера.