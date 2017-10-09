CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Display orders - эксперт для MetaTrader 4

KasQad
KasQad

KasQad

2 кода 1 комментарий
Просмотров:
6034
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия:

  • В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;
  • Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике: объем открытых ордеров и сумма прибыли;
  • Ниже выводится информация об отдельных открытых ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;
  • Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;
  • В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить).

Есть возможность настроить эксперт в окне настроек. Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.


Параметры

extern bool   timebarclose =  true;          //Выводить ли время до закрытия бара
extern bool   val          =  true;          //Показывать знак валюты    
extern int    time         =  300;           //Интервал вызова таймера в мс
extern int    giSlippage   =  0;             //Проскальзывание (0 - авто) 
extern string font_name    =  "Tahoma";      //Шрифт
extern int    font_s1      =  10;            //Размер шрифта заголовка
extern int    font_s2      =  10;            //Размер шрифта общего баланса
extern int    font_s3      =  10;            //Размер шрифта списка позиций
extern int    labs_space   =  12;            //Интервал Y между метками
extern int    labs_corner  =  1;             //Угол привязки текстовых меток
extern int    labs_xdist   =  5;             //Расстояние X от границы окна
extern int    labs_ydist   =  12;            //Расстояние Y от границы окна
extern int    labs_max     =  25;            //Максимальное количество меток
extern color  color_profit =  DarkBlue;      //Цвет профитных позиций
extern color  color_loss   =  FireBrick;     //Цвет убыточных позиций

Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".

Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283

Shooting Stars Shooting Stars

Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.

RSI 7TF RSI 7TF

Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.

Hodrick Prescott MA Hodrick Prescott MA

Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.

Xarax Xarax

Советник не использует индикаторы, логика работы основана на математических вычислениях относительно находящихся ордеров в рынке. Использует рыночные и отложенные ордера.