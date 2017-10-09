Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия:

В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;

Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике: объем открытых ордеров и сумма прибыли;

Ниже выводится информация об отдельных открытых ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;

Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;

В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить).

Есть возможность настроить эксперт в окне настроек. Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.





Параметры

extern bool timebarclose = true ; extern bool val = true ; extern int time = 300 ; extern int giSlippage = 0 ; extern string font_name = "Tahoma" ; extern int font_s1 = 10 ; extern int font_s2 = 10 ; extern int font_s3 = 10 ; extern int labs_space = 12 ; extern int labs_corner = 1 ; extern int labs_xdist = 5 ; extern int labs_ydist = 12 ; extern int labs_max = 25 ; extern color color_profit = DarkBlue; extern color color_loss = FireBrick;

Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".

Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283