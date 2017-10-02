Это исходный код следующей версии индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.

Работая со стандартным индикатором RSI, мы можем столкнуться с необходимостью того, что хочется видеть данные сразу со всех необходимых таймфреймов. Поэтому был создан индикатор RSI 7TF. Если вам необходимо иметь возможность получения только звуковых сигналов при пересечении сигнальных линий, то смотрите индикатор RSI Alerts или панель RSI MTF.

Внимание! При работе используются семь таймфреймов M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, поэтому проверьте, чтобы была обязательно загружена история по выбранному символу. Можно после установки индикатора на символ просто попереключать все таймфреймы, тогда недостающая история загрузится.





Режимы работы индикатора (Mode)

RSI Trend for 1 bar - индикатор тренда, высчитанный по RSI за 1 свечу. Считается он путем сложения направления всех семи таймфреймов за одну свечу, и если все они показывают вниз - то тренд в продажу, если все они смотрят вверх - тренд на покупку;

- индикатор тренда, высчитанный по RSI за 1 свечу. Считается он путем сложения направления всех семи таймфреймов за одну свечу, и если все они показывают вниз - то тренд в продажу, если все они смотрят вверх - тренд на покупку; RSI Trend for 2 bar - индикатор тренда, высчитанный по RSI за 2 свечи. То же самое, только берется направление RSI за две свечи, а не за одну;

- индикатор тренда, высчитанный по RSI за 2 свечи. То же самое, только берется направление RSI за две свечи, а не за одну; OverSell / OverBuy - режим определения уровней перекупленности и перепроданности, высчитанный по всем семи таймфреймам. Этот режим позволяет примерно увидеть точки символа - разворотные или возвратные (цена потом к ним возвращается);

- режим определения уровней перекупленности и перепроданности, высчитанный по всем семи таймфреймам. Этот режим позволяет примерно увидеть точки символа - разворотные или возвратные (цена потом к ним возвращается); Price difference - индикатор тренда, основанный только на движении цены - на направлении свечей;

- индикатор тренда, основанный только на движении цены - на направлении свечей; Crossing line - режим, при котором на одном графике символа отражаются все места пересечения индикатором RSI сигнальных уровней со всех таймфреймов. Сигнальные уровни индикатора RSI стандартные - 30 и 70;

- режим, при котором на одном графике символа отражаются все места пересечения индикатором RSI сигнальных уровней со всех таймфреймов. Сигнальные уровни индикатора RSI стандартные - 30 и 70; Trend + Crossing line - данный режим выдает сигнал пересечения сигнальных линий RSI, отфильтрованный внутренним фильтром тренда по тому же самому RSI. То есть если RSI - тренд в покупку, то и ищутся пересечения сигнальных линий только в покупку. Аналогично в продажу.





Настройки

barlimit - ограничение количества баров для пересчета индикатора, так как берется семь таймфреймов. Это ускоряет работу;

- ограничение количества баров для пересчета индикатора, так как берется семь таймфреймов. Это ускоряет работу; RSIPeriod - период индикатора RSI;

- период индикатора RSI; BarShift = 1;//Bar shift (0=current) - номер свечи, с которой берется сигнал. 0 = с текущей, 1 = с предыдущей;

= 1;//Bar shift (0=current) - номер свечи, с которой берется сигнал. 0 = с текущей, 1 = с предыдущей; alerts - включение (true) или отключение (false) звукового сигнала при поступлении сигнала от индикатора. Полезно при использовании режимов - Crossing line, Trend + Crossing line , в остальных режимах стоит отключить;

- включение (true) или отключение (false) звукового сигнала при поступлении сигнала от индикатора. Полезно при использовании режимов - , в остальных режимах стоит отключить; alertReversSignal - звуковой сигнал при изменении направления тренда. Полезно при режиме работы RSI Trend , в других режимах можно выключить;

- звуковой сигнал при изменении направления тренда. Полезно при режиме работы , в других режимах можно выключить; Mode - выбор режима работы индикатора из перечисленных выше;

- выбор режима работы индикатора из перечисленных выше; M5Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М5;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М5; M15Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М15;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М15; M30Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М30;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от М30; H1Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от H1;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от H1; H4Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от H4;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от H4; D1Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от D1;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от D1; W1Arrows - включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от W1;

- включение (true) или отключение (false) рисования стрелок от W1; BuyClr - цвет стрелок на покупку;

- цвет стрелок на покупку; SellClr - цвет стрелок на продажу.





Буферы индикатора

Буфер 10 - сигналы на продажу и покупку в одном буфере. Если значение буфера <0, то это сигнал на продажу. Если значение буфера >0, то это сигнал на покупку;

- сигналы на продажу и покупку в одном буфере. Если значение буфера <0, то это сигнал на продажу. Если значение буфера >0, то это сигнал на покупку; Буфер 11 - сигналы на покупку. Если там значение >0, то есть сигнал;

- сигналы на покупку. Если там значение >0, то есть сигнал; Буфер 12 - сигналы на продажу. Если там значение >0, то есть сигнал.

Буферные выходы с 0 по 9 используются для вычислений.

Если есть любые вопросы, идеи и пожелания, пишите.