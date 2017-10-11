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Hodrick Prescott MA - индикатор для MetaTrader 4
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Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.
Описание настроек
- Shift - сдвиг линии индикатора;
- Filter_1 - размер первого фильтра;
- Filter_2 - размер второго фильтра.
Индикатор перерисовывается.
Display orders
Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.Shooting Stars
Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.