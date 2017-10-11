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Индикаторы

Hodrick Prescott MA - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
12237
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.


Описание настроек

  • Shift - сдвиг линии индикатора;
  • Filter_1 - размер первого фильтра;
  • Filter_2 - размер второго фильтра.

Индикатор перерисовывается.

Display orders Display orders

Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.

Shooting Stars Shooting Stars

Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.

Xarax Xarax

Советник не использует индикаторы, логика работы основана на математических вычислениях относительно находящихся ордеров в рынке. Использует рыночные и отложенные ордера.

Infopanel Infopanel

Пример создания информационных панелей.