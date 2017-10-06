Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Shooting Stars - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8953
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Shooting Stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting Star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.
Особенности
- Показывает 5 однонаправленных свечей;
- Данный индикатор определяет паттерны Shooting Star и Hanging Man;
- После определения паттерна индикатор показывает сигнал подтверждения;
- Реализована возможность отключения алерта и ненужных графических элементов;
- Так же есть возможность регулировать количество баров истории на которых будут прорисованы графические элементы индикатора (значение 0 = все доступные бары);
- Опция изменения размера графических элементов.
Данный индикатор хорошо подходит для торговли на любых валютных парах и любых таймфреймах.
Параметры
- Size of the indicator label - размер графической метки индикатора (рекомендуемые от 1 до 4);
- The position of the indicator label (in points) - расстояние от максимума или минимума свечи до графической метки индикатора;
- Alert - алерт уведомляющий о появлении новой графической метки;
- Number of history bars - количество баров для расчета индикатора (0 - вся история);
- 5 bullish bars (on / off) - 5 последовательных бычьих баров (вкл/выкл);
- Shooting star (on / off) - паттерн Shooting Star (вкл/выкл);
- Confirmation (on / off) - подтверждение паттерна (вкл/выкл);
- 5 bearish bars (on / off) - 5 последовательных медвежьих баров (вкл/выкл);
- Hanging Man (on / off) - паттерн Hanging Man (вкл/выкл);
- Confirmation (on / off) - подтверждение паттерна (вкл/выкл).
RSI 7TF
Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.Engulfing
Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".
Display orders
Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.Hodrick Prescott MA
Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.