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Индикаторы

Shooting Stars - индикатор для MetaTrader 4

Maksim Neimerik
Maksim Neimerik

Maksim Neimerik

4.9 (292)
Если Вас внезапно посетило желание заработать автоматической торговлей тогда я к вашим услугам, напишу любой робот, индикатор или утилиту на языке MQL4!
31 продукт 5 кодов 181 тема 605 комментариев
Просмотров:
8953
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Shooting Stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting Star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.


Особенности

  • Показывает 5 однонаправленных свечей;
  • Данный индикатор определяет паттерны Shooting Star и Hanging Man;
  • После определения паттерна индикатор показывает сигнал подтверждения;
  • Реализована возможность отключения алерта и ненужных графических элементов;
  • Так же есть возможность регулировать количество баров истории на которых будут прорисованы графические элементы индикатора (значение 0 = все доступные бары);
  • Опция изменения размера графических элементов.

Данный индикатор хорошо подходит для торговли на любых валютных парах и любых таймфреймах.


Параметры

  • Size of the indicator label - размер графической метки индикатора (рекомендуемые от 1 до 4);
  • The position of the indicator label (in points) - расстояние от максимума или минимума свечи до графической метки индикатора;
  • Alert - алерт уведомляющий о появлении новой графической метки;
  • Number of history bars - количество баров для расчета индикатора (0 - вся история);
  • 5 bullish bars (on / off) - 5 последовательных бычьих баров (вкл/выкл);
  • Shooting star (on / off) - паттерн Shooting Star (вкл/выкл);
  • Confirmation (on / off) - подтверждение паттерна (вкл/выкл);
  • 5 bearish bars (on / off) - 5 последовательных медвежьих баров (вкл/выкл);
  • Hanging Man (on / off) - паттерн Hanging Man (вкл/выкл);
  • Confirmation (on / off) - подтверждение паттерна (вкл/выкл).

Shooting Stars

RSI 7TF RSI 7TF

Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.

Engulfing Engulfing

Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".

Display orders Display orders

Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.

Hodrick Prescott MA Hodrick Prescott MA

Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.