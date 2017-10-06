Shooting Stars

Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.

Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".