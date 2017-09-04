Индикатор сравнивает значения трех индикаторов Moving Average, и если отклонения скользящих средних удовлетворяют выставленным настройкам, то создается стрелка в соответствующем направлении.

В настройках индикатора указываются параметры для самой быстрой МА, другие две скользящие больше самой быстрой в 2 и 4 раза, соответственно. Если в параметрах период усреднения равен 10, то для других скользящих период усреднения будет равным 20 и 40.

В одном направлении может быть только одна стрелка, которая сменяется противоположной стрелкой.





Настройки индикатора

Deviation - отклонение МА (пункты);

- отклонение МА (пункты); Period - период усреднения;

- период усреднения; Method - метод усреднения;

- метод усреднения; Price - используемая цена.





Пример стрелки вверх





Пример стрелки вниз