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Индикаторы

Ind_DeviationThreeMA - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
9572
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор сравнивает значения трех индикаторов Moving Average, и если отклонения скользящих средних удовлетворяют выставленным настройкам, то создается стрелка в соответствующем направлении.

В настройках индикатора указываются параметры для самой быстрой МА, другие две скользящие больше самой быстрой в 2 и 4 раза, соответственно. Если в параметрах период усреднения равен 10, то для других скользящих период усреднения будет равным 20 и 40.

В одном направлении может быть только одна стрелка, которая сменяется противоположной стрелкой.


Настройки индикатора

  • Deviation - отклонение МА (пункты);
  • Period - период усреднения;
  • Method - метод усреднения;
  • Price - используемая цена.


Пример стрелки вверх


Пример стрелки вниз

Cluster Filter Cluster Filter

Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.

Delete Object Delete Object

Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.

Levels Levels

Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.

Simple Pattern Finder Simple Pattern Finder

Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.