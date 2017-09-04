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Ind_DeviationThreeMA - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор сравнивает значения трех индикаторов Moving Average, и если отклонения скользящих средних удовлетворяют выставленным настройкам, то создается стрелка в соответствующем направлении.
В настройках индикатора указываются параметры для самой быстрой МА, другие две скользящие больше самой быстрой в 2 и 4 раза, соответственно. Если в параметрах период усреднения равен 10, то для других скользящих период усреднения будет равным 20 и 40.
В одном направлении может быть только одна стрелка, которая сменяется противоположной стрелкой.
Настройки индикатора
- Deviation - отклонение МА (пункты);
- Period - период усреднения;
- Method - метод усреднения;
- Price - используемая цена.
Пример стрелки вверх
Пример стрелки вниз
Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.Delete Object
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.
Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.Simple Pattern Finder
Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.