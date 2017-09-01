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Индикаторы

TETRIS - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Evgeniy Serov

Evgeniy Serov

4.3 (6)
12 кодов 229 комментариев
Просмотров:
9342
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Если программа не реагирует на кнопки управления, кликните два раза левой кнопкой мышки в любом месте окна графика. Для перезапуска игры переключитесь на другой таймфрейм.

Tetris

ORB Range Indicator ORB Range Indicator

Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.

Нормализованная средняя Нормализованная средняя

Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.

IND_TradingSessions IND_TradingSessions

Индикатор отображает на графике торговые сессии.

Link Link

Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.