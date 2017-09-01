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TETRIS - индикатор для MetaTrader 4
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Если программа не реагирует на кнопки управления, кликните два раза левой кнопкой мышки в любом месте окна графика. Для перезапуска игры переключитесь на другой таймфрейм.
ORB Range Indicator
Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.Нормализованная средняя
Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.
IND_TradingSessions
Индикатор отображает на графике торговые сессии.Link
Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.