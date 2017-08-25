Нормализованная средняя представляет из себя ломанную линию, позволяющую игнорировать пики на графике валютной пары. Ровный участок линии соответствует тем значениям, когда величины цена на графике на выходят за определенный предел, заданный коэффициентом нормализации. На графике тонкой линией отображена обычная средняя, а толстой - нормализованная.

Второй целью отображения является наглядность приведения линий сопротивления-поддержки к изломам нормализованной средней.

На первом рисунке на 4 часовом графике валютной пары CADUSD достаточно хорошо понятно, что решение о направлении тренда по обычной средней может вызывать сомнения, в то время как нормализованная средняя эти сомнения устраняет.

На втором рисунке на часовом графике валютной пары GBPUSD, аналогично, нормализованная средняя устраняет сложности при определении направления тренда.