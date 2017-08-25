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Индикаторы

Нормализованная средняя - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Victor Lukashuck

Victor Lukashuck

13 кодов 2 темы 124 комментария
Просмотров:
12238
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Нормализованная средняя представляет из себя ломанную линию, позволяющую игнорировать пики на графике валютной пары. Ровный участок линии соответствует тем значениям, когда величины цена на графике на выходят за определенный предел, заданный коэффициентом нормализации. На графике тонкой линией отображена обычная средняя, а толстой - нормализованная.

Второй целью отображения является наглядность приведения линий сопротивления-поддержки к изломам нормализованной средней.

На первом рисунке на 4 часовом графике валютной пары CADUSD достаточно хорошо понятно, что решение о направлении тренда по обычной средней может вызывать сомнения, в то время как нормализованная средняя эти сомнения устраняет.

Picture 1.

На втором рисунке на часовом графике валютной пары GBPUSD, аналогично, нормализованная средняя устраняет сложности при определении направления тренда.

Picture 2.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.

Period Switch Period Switch

Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.

ORB Range Indicator ORB Range Indicator

Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.

TETRIS TETRIS

Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.