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Link - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.
Настройки индикатора
- site - адрес сайта.
Индикатор использует DLL. Для нормальной работы индикатора в настройках терминала нужно разрешить импорт DLL.
IND_TradingSessions
Индикатор отображает на графике торговые сессии.TETRIS
Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.
Delete Object
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.Cluster Filter
Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.