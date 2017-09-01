Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.





Настройки индикатора

site - адрес сайта.

Индикатор использует DLL. Для нормальной работы индикатора в настройках терминала нужно разрешить импорт DLL.