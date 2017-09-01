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Индикаторы

Link - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
6622
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.


Настройки индикатора

  • site - адрес сайта.

Индикатор использует DLL. Для нормальной работы индикатора в настройках терминала нужно разрешить импорт DLL.

IND_TradingSessions IND_TradingSessions

Индикатор отображает на графике торговые сессии.

TETRIS TETRIS

Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.

Delete Object Delete Object

Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.

Cluster Filter Cluster Filter

Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.