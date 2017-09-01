CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ORB Range Indicator - индикатор для MetaTrader 4

https://www.mql5.com/ru/users/ac24365
Опубликовал:
Maksym Mudrakov
Maksym Mudrakov

Maksym Mudrakov

4.8 (334)
Вы можете заказать Советник, Индикатор или Скрипт любой сложности как для торговой платформы Meta Trader 5 так и для Meta Trader 4 по ссылке:
https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=VMAgroup
1 код 10 тем 124 комментария
Просмотров:
11339
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.

В настройках можно выбрать время начала группы баров.

input int               HourStartDay   = 8;                    //Start hours
input int               MinStartDay    = 45;                   //Start minutes
input int               BO_bars        = 3;                    //Number of bars to detect ORB
input color             Text_col       = clrGray;              //Text color               
input bool              Rect_show      = true;                 //Rectangle zone show
input color             Rect_col       = clrBlue;              //Rectangle color      
input bool              BO_show        = true;                 //Show BO lines
input color             BO_highCol     = clrPink;              //Color BO high line
input color             BO_lowCol      = clrPink;              //Color BO low line
input int               BO_width       = 1;                    //Width BO lines
input ENUM_LINE_STYLE   BO_style       = STYLE_DOT;            //Style BO lines
input bool              ORB_show       = true;                 //Show ORB lines
input color             ORB_highCol    = clrGreen;             //Color ORB high line
input color             ORB_lowCol     = clrRed;               //Color ORB low line
input int               ORB_width      = 2;                    //Width ORB lines
input ENUM_LINE_STYLE   ORB_style      = STYLE_SOLID;          //Style ORB lines

ORB Range Indicator

Нормализованная средняя Нормализованная средняя

Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.

TETRIS TETRIS

Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.

IND_TradingSessions IND_TradingSessions

Индикатор отображает на графике торговые сессии.