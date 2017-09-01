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ORB Range Indicator - индикатор для MetaTrader 4
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Maksym MudrakovВы можете заказать Советник, Индикатор или Скрипт любой сложности как для торговой платформы Meta Trader 5 так и для Meta Trader 4 по ссылке:
https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=VMAgroup
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- 11339
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Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.
В настройках можно выбрать время начала группы баров.
input int HourStartDay = 8; //Start hours input int MinStartDay = 45; //Start minutes input int BO_bars = 3; //Number of bars to detect ORB input color Text_col = clrGray; //Text color input bool Rect_show = true; //Rectangle zone show input color Rect_col = clrBlue; //Rectangle color input bool BO_show = true; //Show BO lines input color BO_highCol = clrPink; //Color BO high line input color BO_lowCol = clrPink; //Color BO low line input int BO_width = 1; //Width BO lines input ENUM_LINE_STYLE BO_style = STYLE_DOT; //Style BO lines input bool ORB_show = true; //Show ORB lines input color ORB_highCol = clrGreen; //Color ORB high line input color ORB_lowCol = clrRed; //Color ORB low line input int ORB_width = 2; //Width ORB lines input ENUM_LINE_STYLE ORB_style = STYLE_SOLID; //Style ORB lines
Нормализованная средняя
Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.Buy Stop Limit и Sell Stop Limit
Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.
TETRIS
Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.IND_TradingSessions
Индикатор отображает на графике торговые сессии.