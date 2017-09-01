Индикатор отображает торговые сессии в виде прямоугольников. Прямоугольник содержит в себе время начала и конца сессии, а также максимальную и минимальную цену за данную сессию. Если какая-то торговая сессия не используется, то ее можно отключить в настройках индикатора. Настройки индикатора очень простые и не требуют дополнительного объяснения.

input int diffInHours = - 2 ; input YESNO showAsianSession = YES; input color colorAsianSession = clrKhaki ; input YESNO showEuropeanSession = YES; input color colorEuropeanSession = clrLightBlue ; input YESNO showAmericanSession = YES; input color colorAmericanSession = clrPink ; input YESNO showPacificSession = YES; input color colorPacificSession = clrLightGray ;

При наведении курсора мышки на угол прямоугольника появляется подсказка с названием торговой сессии.

Пример отображения индикатора на графике.