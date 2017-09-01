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IND_TradingSessions - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает торговые сессии в виде прямоугольников. Прямоугольник содержит в себе время начала и конца сессии, а также максимальную и минимальную цену за данную сессию. Если какая-то торговая сессия не используется, то ее можно отключить в настройках индикатора. Настройки индикатора очень простые и не требуют дополнительного объяснения.
input int diffInHours = -2; // Разница во времени GMT и серверного времени брокера (часы) input YESNO showAsianSession = YES; // Показывать азиаткую сессию input color colorAsianSession = clrKhaki; // Цвет азиатской сессии input YESNO showEuropeanSession = YES; // Показывать европейскую сессию input color colorEuropeanSession = clrLightBlue; // Цвет европейской сессии input YESNO showAmericanSession = YES; // Показывать американскую сессию input color colorAmericanSession = clrPink; // Цвет американской сессии input YESNO showPacificSession = YES; // Показывать тихоокеанскую сессию input color colorPacificSession = clrLightGray; // Цвет тихоокеанской сессии
При наведении курсора мышки на угол прямоугольника появляется подсказка с названием торговой сессии.
Пример отображения индикатора на графике.
Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.ORB Range Indicator
Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.
Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.Delete Object
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.