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Индикаторы

IND_TradingSessions - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
10674
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает торговые сессии в виде прямоугольников. Прямоугольник содержит в себе время начала и конца сессии, а также максимальную и минимальную цену за данную сессию. Если какая-то торговая сессия не используется, то ее можно отключить в настройках индикатора. Настройки индикатора очень простые и не требуют дополнительного объяснения.

input int   diffInHours          = -2;             // Разница во времени GMT и серверного времени брокера (часы)
input YESNO showAsianSession     = YES;            // Показывать азиаткую сессию
input color colorAsianSession    = clrKhaki;       // Цвет азиатской сессии
input YESNO showEuropeanSession  = YES;            // Показывать европейскую сессию
input color colorEuropeanSession = clrLightBlue;   // Цвет европейской сессии
input YESNO showAmericanSession  = YES;            // Показывать американскую сессию
input color colorAmericanSession = clrPink;        // Цвет американской сессии
input YESNO showPacificSession   = YES;            // Показывать тихоокеанскую сессию
input color colorPacificSession  = clrLightGray;   // Цвет тихоокеанской сессии

При наведении курсора мышки на угол прямоугольника появляется подсказка с названием торговой сессии.

Пример отображения индикатора на графике.

TETRIS TETRIS

Компьютерная игра, изобретённая в СССР Алексеем Пажитновым.

ORB Range Indicator ORB Range Indicator

Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.

Link Link

Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.

Delete Object Delete Object

Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.