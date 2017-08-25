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Индикаторы

Period Switch - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
5041
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами через заданный интервал времени.

Описание настроек индикатора:

  • TimeFrame_1 - задать первый период;
  • TimeFrame_2 - задать второй период;
  • _TimeMinute - пауза между переключениями, в минутах.

Индикатор использует DLL. Для нормальной работы индикатора в настройках терминала нужно разрешить импорт DLL.

Price Increment source code Price Increment source code

Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.

Скрипты выставления стопа и профита мышью Скрипты выставления стопа и профита мышью

Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.

Нормализованная средняя Нормализованная средняя

Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.