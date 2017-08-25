Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.

Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.