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Period Switch - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами через заданный интервал времени.
Описание настроек индикатора:
- TimeFrame_1 - задать первый период;
- TimeFrame_2 - задать второй период;
- _TimeMinute - пауза между переключениями, в минутах.
Индикатор использует DLL. Для нормальной работы индикатора в настройках терминала нужно разрешить импорт DLL.
Price Increment source code
Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.Скрипты выставления стопа и профита мышью
Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.
Buy Stop Limit и Sell Stop Limit
Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.Нормализованная средняя
Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.