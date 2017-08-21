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Price Increment source code - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рассчитывает изменение цены на каждом баре и выводит гистограмму в дополнительном окне индикатора. Выводит 3 вида данных: абсолютное изменение цены, процентное и логарифмическое.
Если с абсолютным и процентным изменением все понятно, то не все ясно с логарифмическим. Использование логарифмического изменения цены позволяет избежать искажений при анализе, путем перехода от абсолютной оценки цены к относительной.
Рис.1. Индикатор Price Increment.
Стратегия торговли
Индикатор можно использовать по-разному. Чаще всего это полезный вспомогательный инструмент, помогающий оценить тренд и состояние на рынке. Также существует стратегия, которая позволяет получить качественне сигналы разворота тренда:
Рис.2. Поиск сигналов разворота тренда.
Проводим прямую линию через вершины на графике индикатора, если это возможно. Если наклон линии и направление цены отличаются (есть дивергенция), то в точке пересечения нашей прямой и нулевого уровня произойдет вероятный разворот тренда. Чем более четкая дивергенция и чем ровнее вершины выстроены в линию, тем качественнее сигнал. Рекомендуется использовать с индикаторами силы тренда/осцилляторами на таймфреймах H4 и старше.
Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.SaveTicks
Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.
Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.Buy Stop Limit и Sell Stop Limit
Аналоги ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для MetaTrader 4.