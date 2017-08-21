Индикатор рассчитывает изменение цены на каждом баре и выводит гистограмму в дополнительном окне индикатора. Выводит 3 вида данных: абсолютное изменение цены, процентное и логарифмическое.

Если с абсолютным и процентным изменением все понятно, то не все ясно с логарифмическим. Использование логарифмического изменения цены позволяет избежать искажений при анализе, путем перехода от абсолютной оценки цены к относительной.

Рис.1. Индикатор Price Increment.





Стратегия торговли

Индикатор можно использовать по-разному. Чаще всего это полезный вспомогательный инструмент, помогающий оценить тренд и состояние на рынке. Также существует стратегия, которая позволяет получить качественне сигналы разворота тренда:

Рис.2. Поиск сигналов разворота тренда.

Проводим прямую линию через вершины на графике индикатора, если это возможно. Если наклон линии и направление цены отличаются (есть дивергенция), то в точке пересечения нашей прямой и нулевого уровня произойдет вероятный разворот тренда. Чем более четкая дивергенция и чем ровнее вершины выстроены в линию, тем качественнее сигнал. Рекомендуется использовать с индикаторами силы тренда/осцилляторами на таймфреймах H4 и старше.