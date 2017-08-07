Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Скрипты выставления стопа и профита мышью - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8855
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипты очень просты в управлении.
Вам нужно просто переместить скрипт из окна навигатор на график цены. И именно на ту цену, куда вы хотите поставить Stop Loss или Take Profit. Для этого как раз выбираете соответствующие скрипты.
Если скрипт _SL Mouse брошен выше текущей цены, то на той цене, куда его бросили будут установлены Stop Loss всем ордерам Sell. Если же ниже цены - то всем ордерам Buy.
При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.
Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.EA_OsMA
Советник, основанный на индикаторе OsMA. Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.
Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.Period Switch
Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.