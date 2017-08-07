Скрипты очень просты в управлении.

Вам нужно просто переместить скрипт из окна навигатор на график цены. И именно на ту цену, куда вы хотите поставить Stop Loss или Take Profit. Для этого как раз выбираете соответствующие скрипты.

Если скрипт _SL Mouse брошен выше текущей цены, то на той цене, куда его бросили будут установлены Stop Loss всем ордерам Sell. Если же ниже цены - то всем ордерам Buy.

При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.