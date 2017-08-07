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Скрипты

Скрипты выставления стопа и профита мышью - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
8855
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Скрипты очень просты в управлении.

Вам нужно просто переместить скрипт из окна навигатор на график цены. И именно на ту цену, куда вы хотите поставить Stop Loss или Take Profit. Для этого как раз выбираете соответствующие скрипты.

Если скрипт _SL Mouse брошен выше текущей цены, то на той цене, куда его бросили будут установлены Stop Loss всем ордерам Sell. Если же ниже цены - то всем ордерам Buy.

При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.

SaveTicks SaveTicks

Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.

EA_OsMA EA_OsMA

Советник, основанный на индикаторе OsMA. Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.

Price Increment source code Price Increment source code

Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.

Period Switch Period Switch

Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.