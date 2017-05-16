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Lot line - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Юрий

Юрий

4 кода 22 комментария
Просмотров:
5430
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Этот небольшой инструмент позволяет выставить наклонный уровень закрытия сделки. Символ и таймфрейм для работы программы принципиальными не являются.

Задаваемые переменные:

  • n_bar - ширина поля по умолчанию 60 свечей;
  • lev_stor - левый уровень прямой;
  • prav_stor - правый уровень.

Для работы нужно разместить графическую конструкцию на графике, а именно, установить наш уровень закрытия.

Установка происходит в два этапа:

1. Выставляем советник как есть на график и между вертикальными полосами (поле n_bar), рисуем трендовую линию, это будет уровень закрытия.


Нужно записать цены левой и правой стороны трендовой линии.

2. Второй этап - выставляем советник повторно на наш график, в поле входящие параметры вносим данные:


Необходимо внести цену левой и правой стороны соответственно. Параметр n_bar, должен быть таким же, что и при первом запуске. В данном случае 60.

Если все сделано верно, то на каждой новой свече, линия будет увеличиваться, как только цена заденет ее, произойдет закрытие ордера.

Ордер вы устанавливаете самостоятельно, с теми параметрами, которые ван необходимы. Для тестирования в режиме визуализации, нужно будет раскомментировать строку 24, удалив в ее начале эти символы //. Это ордер, который автоматически выставляется и будет закрыт при касании цены Ask нашего уровня.

AMA STL Color AMA STL Color

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).

Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам

Актуальная информация по 16 инструментам.

Show Pips Show Pips

Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.

Pipser Pipser

Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.