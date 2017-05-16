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Lot line - эксперт для MetaTrader 4
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Этот небольшой инструмент позволяет выставить наклонный уровень закрытия сделки. Символ и таймфрейм для работы программы принципиальными не являются.
Задаваемые переменные:
- n_bar - ширина поля по умолчанию 60 свечей;
- lev_stor - левый уровень прямой;
- prav_stor - правый уровень.
Для работы нужно разместить графическую конструкцию на графике, а именно, установить наш уровень закрытия.
Установка происходит в два этапа:
1. Выставляем советник как есть на график и между вертикальными полосами (поле n_bar), рисуем трендовую линию, это будет уровень закрытия.
Нужно записать цены левой и правой стороны трендовой линии.
2. Второй этап - выставляем советник повторно на наш график, в поле входящие параметры вносим данные:
Необходимо внести цену левой и правой стороны соответственно. Параметр n_bar, должен быть таким же, что и при первом запуске. В данном случае 60.
Если все сделано верно, то на каждой новой свече, линия будет увеличиваться, как только цена заденет ее, произойдет закрытие ордера.
Ордер вы устанавливаете самостоятельно, с теми параметрами, которые ван необходимы. Для тестирования в режиме визуализации, нужно будет раскомментировать строку 24, удалив в ее начале эти символы //. Это ордер, который автоматически выставляется и будет закрыт при касании цены Ask нашего уровня.
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Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.