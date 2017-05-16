Этот небольшой инструмент позволяет выставить наклонный уровень закрытия сделки. Символ и таймфрейм для работы программы принципиальными не являются.

Задаваемые переменные:

n_bar - ширина поля по умолчанию 60 свечей;

lev_stor - левый уровень прямой;

prav_stor - правый уровень.

Для работы нужно разместить графическую конструкцию на графике, а именно, установить наш уровень закрытия.

Установка происходит в два этапа:

1. Выставляем советник как есть на график и между вертикальными полосами (поле n_bar), рисуем трендовую линию, это будет уровень закрытия.





Нужно записать цены левой и правой стороны трендовой линии.

2. Второй этап - выставляем советник повторно на наш график, в поле входящие параметры вносим данные:







Необходимо внести цену левой и правой стороны соответственно. Параметр n_bar, должен быть таким же, что и при первом запуске. В данном случае 60.

Если все сделано верно, то на каждой новой свече, линия будет увеличиваться, как только цена заденет ее, произойдет закрытие ордера.

Ордер вы устанавливаете самостоятельно, с теми параметрами, которые ван необходимы. Для тестирования в режиме визуализации, нужно будет раскомментировать строку 24, удалив в ее начале эти символы //. Это ордер, который автоматически выставляется и будет закрыт при касании цены Ask нашего уровня.