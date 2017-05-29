BarsStreet

Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.

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