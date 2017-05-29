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BarsStreet - индикатор для MetaTrader 4
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Особенности
- Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.
- Реализована возможность отключения ненужных сигналов.
- Индикатор выдает алерты с возможностью их включать/выключать.
Данный индикатор отлично подходит для торговли бинарными опционами.
Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.Show Pips
Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.Raghee's Cicle indicator (aka Wave)
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.