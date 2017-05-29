CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BarsStreet - индикатор для MetaTrader 4

Maksim Neimerik
Maksim Neimerik

Maksim Neimerik

4.9 (292)
Если Вас внезапно посетило желание заработать автоматической торговлей тогда я к вашим услугам, напишу любой робот, индикатор или утилиту на языке MQL4!
31 продукт 5 кодов 181 тема 605 комментариев
Просмотров:
9236
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Особенности

  • Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.
  • Реализована возможность отключения ненужных сигналов.
  • Индикатор выдает алерты с возможностью их включать/выключать.

Данный индикатор отлично подходит для торговли бинарными опционами.

BarsStreet

Pipser Pipser

Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.

Show Pips Show Pips

Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.

Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave) Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.

Raghee's Cicle indicator (aka Wave) Raghee's Cicle indicator (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.