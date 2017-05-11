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Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам - индикатор для MetaTrader 4
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После прочтения замечательной статьи Взгляни на рынок через готовые классы мне показалось необходимым ознакомить наших читателей с возможностью адаптации примеров, приведенных в статье на платформу MQL4. Для полноты картины привожу индикатор в двух вариантах отображения: в главном и в отдельном окнах. Пусть каждый решает какой ему больше подходит. Немного исправил набор отображаемых таймфреймов: вместо TimeFrameList = "H1;H4;D1;MN"; теперь можно видеть одновременно процентное изменение цены на предыдущем, текущем и следующем таймфремах.
Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.Free Candle
Эксперт по стратегии "Свободная свеча".
Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).Lot line
Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.