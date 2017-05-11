После прочтения замечательной статьи Взгляни на рынок через готовые классы мне показалось необходимым ознакомить наших читателей с возможностью адаптации примеров, приведенных в статье на платформу MQL4. Для полноты картины привожу индикатор в двух вариантах отображения: в главном и в отдельном окнах. Пусть каждый решает какой ему больше подходит. Немного исправил набор отображаемых таймфреймов: вместо TimeFrameList = "H1;H4;D1;MN"; теперь можно видеть одновременно процентное изменение цены на предыдущем, текущем и следующем таймфремах.



