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Индикаторы

Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам - индикатор для MetaTrader 4

Dmitriy Skub
Опубликовал:
Valeriy Medvedev
Valeriy Medvedev

Valeriy Medvedev

4.9 (168)
25 продуктов 3 кода 8 тем 68 комментариев
Просмотров:
9253
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

После прочтения замечательной статьи Взгляни на рынок через готовые классы мне показалось необходимым ознакомить наших читателей с возможностью адаптации примеров, приведенных в статье на платформу MQL4. Для полноты картины привожу индикатор в двух вариантах отображения: в главном и в отдельном окнах. Пусть каждый решает какой ему больше подходит. Немного исправил набор отображаемых таймфреймов: вместо TimeFrameList = "H1;H4;D1;MN"; теперь можно видеть одновременно процентное изменение цены на предыдущем, текущем и следующем таймфремах.


Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече

Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.

Free Candle Free Candle

Эксперт по стратегии "Свободная свеча".

AMA STL Color AMA STL Color

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).

Lot line Lot line

Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.