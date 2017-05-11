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Советники

Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
12866
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи. Величина TP и SL указывается в пунктах. Размер лота указывается вручную в настройках советника. Ордера выставляются только на открытии новой свечи. По ее закрытию все отложенные ордера удаляются.

Free Candle Free Candle

Эксперт по стратегии "Свободная свеча".

Советник минер Советник минер

Советник открывает позиции после прохождения ценой указанного шага и лотом, зависящим от силы тренда.

Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам

Актуальная информация по 16 инструментам.

AMA STL Color AMA STL Color

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).