Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи. Величина TP и SL указывается в пунктах. Размер лота указывается вручную в настройках советника. Ордера выставляются только на открытии новой свечи. По ее закрытию все отложенные ордера удаляются.