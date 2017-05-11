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Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече - эксперт для MetaTrader 4
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Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи. Величина TP и SL указывается в пунктах. Размер лота указывается вручную в настройках советника. Ордера выставляются только на открытии новой свечи. По ее закрытию все отложенные ордера удаляются.
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