Индикатор в формате MQL5 приведен в качестве примера в статье Взгляни на рынок через готовые классы. Мне показалось уместным ретранслировать его в формат MQL4. С одной стороны это инструмент анализа, а с другой стороны - пример для изучения особенностей создания собственных приложений.