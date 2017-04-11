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Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор в формате MQL5 приведен в качестве примера в статье Взгляни на рынок через готовые классы. Мне показалось уместным ретранслировать его в формат MQL4. С одной стороны это инструмент анализа, а с другой стороны - пример для изучения особенностей создания собственных приложений.
Указатель тренда
Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.InfoPanel
InfoPanel - информационный индикатор по символу, на который он установлен.
TAASA Equity Control
Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.PA Patterns Scaner
Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.