CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике - индикатор для MetaTrader 4

Dmitriy Skub
Опубликовал:
Valeriy Medvedev
Valeriy Medvedev

Valeriy Medvedev

4.9 (168)
25 продуктов 3 кода 8 тем 68 комментариев
Просмотров:
8163
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
\MQL4\Indicators\
priceinfo.mq4 (17.79 KB) просмотр
\MQL4\Include\
textdisplay.mqh (30.89 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор в формате MQL5 приведен в качестве примера в статье Взгляни на рынок через готовые классы. Мне показалось уместным ретранслировать его в формат MQL4. С одной стороны это инструмент анализа, а с другой стороны - пример для изучения особенностей создания собственных приложений.

Указатель тренда Указатель тренда

Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.

InfoPanel InfoPanel

InfoPanel - информационный индикатор по символу, на который он установлен.

TAASA Equity Control TAASA Equity Control

Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.

PA Patterns Scaner PA Patterns Scaner

Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.