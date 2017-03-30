Описание

InfoPanel - индикатор, который покажет информацию по инструменту (спецификация, текущие позиции) и поможет в управлении рисками. Информер отлично работает со счетами основных валют (USD, EUR), а также рублевыми. Работает на всех инструментах! При установке на график, информер сам определит язык вашего терминала MetaTrader, и если он отличается от русского, то весь текст будет отображен на английском языке. Также панель можно перенести в любое удобное для вас место. По-умолчанию, а также при смене таймфрейма панель информера будет устанавливаться в верхний левый угол.





Информер

Информацию по инструменту можно увидеть в главном окне утилиты (см. цифры на картинках):.

1. Кнопка "Orders on Chart", при нажатии на которую на графике будет отображены все ордера по данному инструменту в виде пунктирных линий: красная - ордера на продажу, синяя - ордера на покупку.

2. Символ, на котором установлен индикатор.

3. "ATR : 38" - величина среднего изменения цены за последние N свечей - настраиваемая величина во внешних переменных.

4. Timer - время, оставшееся до окончания текущей свечи, отображается в формате "чч:мм:сс".

5, 6, 7 - строки, которые отображают информацию по ордерам на покупку или продажу : 4 - количество ордеров, 5 - объем ордеров (лоты), 6 - профит ордеров.

8. Кнопка "Risk Manager" - открывает дополнительную панель, в которой можно увидеть информацию о вашем счете (баланс, свободные средства), а также используя поля ввода рассчитать свои риски (об этом подробнее ниже).

9. Кнопка "Market Info" - открывает еще одну панель, на которой можно увидеть некоторую информацию по инструменту (размер спреда, стоимость пункта, залог при 1 лоте и др.).





Риск менеджер

Внимание. Вы сами управляете своими рисками. Эта опция лишь помогает в расчетах!

В утилиту заложено два способа расчета максимально возможного лота, исходя из свободных средств на счете, основанных на выделении некоторой части средств (%) для совершения сделок (формулы расчетов на картинках):.

Расчет максимально возможного лота по депозиту с учетом Стоп ордера (Стоп Лосса). Если в поле ввода "Стоп Лосса" оставить значение "0", то максимально возможный лот рассчитывается без учета этого параметра.

При нажатии на кнопку "Risk Manager" открывается панель, в которой при вводе значений Стоп Лосса и Риска и последующим нажатием на саму панель отобразится информация о лотах. Подробнее каждая надпись:.

10. Account Balance / Баланс - баланс счета в валюте депозита.

11. Free Margin/ Свободные средства - свободные средства в валюте депозита (на основании этой величины рассчитываются риски).

12. Max Lot By Risk /Макс. Лот по риску - рассчитанная величина максимально возможного лота для этого инструмента, без учета Стоп Лосса. Если ввести в поле ввода целую величину Стоп Лосса, то эта строчка автоматически заменится на Max Lot By StopLoss/Макс. Лот по Стоп лоссу.

13. Current Lot in Market / Сейчас лот в рынке - сумма объемов (лотов) открытых ордеров по счету, т.е. все инструменты, по которым есть сделки (в расчет не принимаются отложенные ордера).

14. Available Lot By Risk /Доступно Лот - представляет собой разность между "Макс. Лот" и "Сейчас лот в рынке". Показывает, сколько еще лот может быть открыто исходя из параметров риска и/или размера Стоп Лосса. Изменяется цвет надписи с зеленой на красную, если доступных лотов "0".

15. Account DrawDown / Просадка счета - величина, которая в процентах вычисляется по формуле: [Баланс - Свободные средства / Баланс * 100], а также цветом показывает текущее состояние счета от зеленого при отрицательной просадке счета (т.е. счет имеет профит) до бордового при просадке > 50%. Таким же цветом окрашивается строка свободных средств.





Параметры индикатора

Bars For Volatility Calculation - количество баров, по которым будет рассчитываться ATR.





Картинки: