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Индикаторы

InfoPanel - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Butakov
Evgeniy Butakov

Evgeniy Butakov

4 кода 4 темы 465 комментариев
Просмотров:
11522
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Описание

InfoPanel - индикатор, который покажет информацию по инструменту (спецификация, текущие позиции) и поможет в управлении рисками. Информер отлично работает со счетами основных валют (USD, EUR), а также рублевыми. Работает на всех инструментах! При установке на график, информер сам определит язык вашего терминала MetaTrader, и если он отличается от русского, то весь текст будет отображен на английском языке. Также панель можно перенести в любое удобное для вас место. По-умолчанию, а также при смене таймфрейма панель информера будет устанавливаться в верхний левый угол.


Информер

Информацию по инструменту можно увидеть в главном окне утилиты (см. цифры на картинках):.

1. Кнопка "Orders on Chart", при нажатии на которую на графике будет отображены все ордера по данному инструменту в виде пунктирных линий: красная - ордера на продажу, синяя - ордера на покупку.

2. Символ, на котором установлен индикатор.

3. "ATR : 38" - величина среднего изменения цены за последние N свечей - настраиваемая величина во внешних переменных.

4. Timer - время, оставшееся до окончания текущей свечи, отображается в формате "чч:мм:сс".

5, 6, 7 - строки, которые отображают информацию по ордерам на покупку или продажу : 4 - количество ордеров, 5 - объем ордеров (лоты), 6 - профит ордеров.

8. Кнопка "Risk Manager" - открывает дополнительную панель, в которой можно увидеть информацию о вашем счете (баланс, свободные средства), а также используя поля ввода рассчитать свои риски (об этом подробнее ниже).

9. Кнопка "Market Info" - открывает еще одну панель, на которой можно увидеть некоторую информацию по инструменту (размер спреда, стоимость пункта, залог при 1 лоте и др.).


Риск менеджер

Внимание. Вы сами управляете своими рисками. Эта опция лишь помогает в расчетах!

В утилиту заложено два способа расчета максимально возможного лота, исходя из свободных средств на счете, основанных на выделении некоторой части средств (%) для совершения сделок (формулы расчетов на картинках):.

  1. Расчет максимально возможного лота по депозиту с учетом Стоп ордера (Стоп Лосса).
  2. Если в поле ввода "Стоп Лосса" оставить значение "0", то максимально возможный лот рассчитывается без учета этого параметра.

При нажатии на кнопку "Risk Manager" открывается панель, в которой при вводе значений Стоп Лосса и Риска и последующим нажатием на саму панель отобразится информация о лотах. Подробнее каждая надпись:.

10. Account Balance / Баланс - баланс счета в валюте депозита.

11. Free Margin/ Свободные средства - свободные средства в валюте депозита (на основании этой величины рассчитываются риски).

12. Max Lot By Risk /Макс. Лот по риску - рассчитанная величина максимально возможного лота для этого инструмента, без учета Стоп Лосса. Если ввести в поле ввода целую величину Стоп Лосса, то эта строчка автоматически заменится на Max Lot By StopLoss/Макс. Лот по Стоп лоссу.

13. Current Lot in Market / Сейчас лот в рынке - сумма объемов (лотов) открытых ордеров по счету, т.е. все инструменты, по которым есть сделки (в расчет не принимаются отложенные ордера).

14. Available Lot By Risk /Доступно Лот - представляет собой разность между "Макс. Лот" и "Сейчас лот в рынке". Показывает, сколько еще лот может быть открыто исходя из параметров риска и/или размера Стоп Лосса. Изменяется цвет надписи с зеленой на красную, если доступных лотов "0".

15. Account DrawDown / Просадка счета - величина, которая в процентах вычисляется по формуле: [Баланс - Свободные средства / Баланс * 100], а также цветом показывает текущее состояние счета от зеленого при отрицательной просадке счета (т.е. счет имеет профит) до бордового при просадке > 50%. Таким же цветом окрашивается строка свободных средств.


Параметры индикатора

  • Bars For Volatility Calculation - количество баров, по которым будет рассчитываться ATR.


Картинки:

Main

Risk Manager

Паттерн поглощения в тренде Паттерн поглощения в тренде

Построение тренда с применением паттерна поглощения

RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном (маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

Указатель тренда Указатель тренда

Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.

Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике

Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.