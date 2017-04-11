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TAASA Equity Control - эксперт для MetaTrader 4
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Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.
Имеются следующие функции:
- Автотейкпрофит;
- Автостоплосс;
- Трейлингстоп;
- Контроль максимальной просадки;
- Закрытие позиций по достижению установленной прибыли.
Входные параметры
Settings risk and reward - настройки прибыли и рисков
- Automatic take profit in pips, (if 0-disabled) - автоматический тейкпрофит в пипсах (если 0 - то выключен);
- Automatic stop loss in pips, (if 0-disabled) - автоматический стоплосс в пипсах (если 0 - то выключен);
- Trailing stop in pips,( if 0-disabled) - трейлинг стоп в пипсах (если 0 - то выключен);
- A percentage of the profits from the Deposit to close (if 0 then off.) - процент прибыли от депозита для закрытия (если 0 - то выкл.);
- The maximum drawdown in percent, to close (if 0 then off.) - максимальная просадка в процентах для закрытия (если 0 - то выкл.).
The algorithm is complete working week - алгоритм завершения торговой недели
- Inclusion of algorithm of the week - включения алгоритма завершения торговой недели;
- The minimum percentage of the profits from the Deposit to close - минимальный процент прибыли от депозита для закрытия;
- The hour at which we try to profit - час, с которого будем пытаться закрыться с прибылью;
- The inclusion of attempts to complete the trading week >=0 - включение попытки завершить торговую неделю >=0;
- The hour at which we attempt to close >=0 - час,с которого будем пытаться закрыться >=0;
- The inclusion of forced closure of positions on Friday - включение принудительного закрытия позиций в пятницу;
- The hours of forced closure of positions on Friday - час принудительного закрытия позиций в пятницу.
Other settings - другие настройки
- A number of attempts to close positions - количество попыток закрытия позиций;
- Pause between attempts in the closing seconds - пауза между попытками закрытия в секундах;
- Slippage - проскальзывание;
- Positioning reviews on the chart - позиционирование комментариев на графике.
Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.Указатель тренда
Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.
Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.iFractalsClassic
Индикатор iFractalsClassic полностью основан на классическом методе поиска фракталов с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.