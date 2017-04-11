Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.

Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.

Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Индикатор iFractalsClassic полностью основан на классическом методе поиска фракталов с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.