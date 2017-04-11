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TAASA Equity Control - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
10319
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.

Имеются следующие функции:

  • Автотейкпрофит;
  • Автостоплосс;
  • Трейлингстоп;
  • Контроль максимальной просадки;
  • Закрытие позиций по достижению установленной прибыли.


Входные параметры

Settings risk and reward - настройки прибыли и рисков

  • Automatic take profit in pips, (if 0-disabled) - автоматический тейкпрофит в пипсах (если 0 - то выключен);
  • Automatic stop loss in pips, (if 0-disabled) - автоматический стоплосс в пипсах (если 0 - то выключен);
  • Trailing stop in pips,( if 0-disabled) - трейлинг стоп в пипсах (если 0 - то выключен);
  • A percentage of the profits from the Deposit to close (if 0 then off.) - процент прибыли от депозита для закрытия (если 0 - то выкл.);
  • The maximum drawdown in percent, to close (if 0 then off.) - максимальная просадка в процентах для закрытия (если 0 - то выкл.).

The algorithm is complete working week - алгоритм завершения торговой недели

  • Inclusion of algorithm of the week - включения алгоритма завершения торговой недели;
  • The minimum percentage of the profits from the Deposit to close - минимальный процент прибыли от депозита для закрытия;
  • The hour at which we try to profit - час, с которого будем пытаться закрыться с прибылью;
  • The inclusion of attempts to complete the trading week >=0 - включение попытки завершить торговую неделю >=0;
  • The hour at which we attempt to close >=0 - час,с которого будем пытаться закрыться >=0;
  • The inclusion of forced closure of positions on Friday - включение принудительного закрытия позиций в пятницу;
  • The hours of forced closure of positions on Friday - час принудительного закрытия позиций в пятницу.

Other settings - другие настройки

  • A number of attempts to close positions - количество попыток закрытия позиций;
  • Pause between attempts in the closing seconds - пауза между попытками закрытия в секундах;
  • Slippage - проскальзывание;
  • Positioning reviews on the chart - позиционирование комментариев на графике.

Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике

Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.

Указатель тренда Указатель тренда

Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких ТФ.

PA Patterns Scaner PA Patterns Scaner

Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

iFractalsClassic iFractalsClassic

Индикатор iFractalsClassic полностью основан на классическом методе поиска фракталов с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.