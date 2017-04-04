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Указатель тренда - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с текущего и 5 следующих за ним ТФ. Например если индикатор стоит на M5, то при совпадении направления свечей M5, M15, M30, H1 H4 D1 он нарисует стрелку, и появится окно алерта.
InfoPanel
InfoPanel - информационный индикатор по символу, на который он установлен.Паттерн поглощения в тренде
Построение тренда с применением паттерна поглощения
Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике
Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.TAASA Equity Control
Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.