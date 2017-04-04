Указатель тренда

Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с текущего и 5 следующих за ним ТФ. Например если индикатор стоит на M5, то при совпадении направления свечей M5, M15, M30, H1 H4 D1 он нарисует стрелку, и появится окно алерта.