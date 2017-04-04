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Индикаторы

Указатель тренда - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
20093
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с текущего и 5 следующих за ним ТФ. Например если индикатор стоит на M5, то при совпадении направления свечей M5, M15, M30, H1 H4 D1 он нарисует стрелку, и появится окно алерта.

Указатель тренда

InfoPanel InfoPanel

InfoPanel - информационный индикатор по символу, на который он установлен.

Паттерн поглощения в тренде Паттерн поглощения в тренде

Построение тренда с применением паттерна поглощения

Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике Информационный индикатор для вывода основных параметров инструмента на графике

Индикатор может быть полезен всем, кто только начинает осваивать библиотеки классов, а также для получения рыночной информации по инструменту.

TAASA Equity Control TAASA Equity Control

Советник для автоматической модификации открытых позиций с настраиваемым алгоритмом завершения торговой недели.