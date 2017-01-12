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Select Trade - эксперт для MetaTrader 4

Evgeny Belyaev
Evgeny Belyaev

Evgeny Belyaev

4 (213)
By subscribing to my MQL5 channel: https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper , you will learn a lot of useful information about Forex and cryptocurrency trading.
64 продукта 5 кодов 20 тем 2852 комментария
Просмотров:
12134
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Select Trade — советник для платформы MetaTrader 4.

Данный советник позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).

Параметры:

  • Trade — данная настройка позволяет пользователю произвести выбор позиции(BUY или SELL). Смотрите скриншот.
  • lots объем позиции.
  • TakeProfit тейк-профит в пунктах, если 0, то без тейка.
  • StopLoss стоп-лосс в пунктах, если 0, то без стопа.
  • magic магическое число (идентификатор позиций).
  • Slippage максимальное проскальзывание.

Описание алгоритма:

Если нет открытых позиций, советник открывает позицию, направление определяется настройкой Trade из входных параметров.

Разработчик: Evgeny Belyaev

IndicatorCandlesVolatility IndicatorCandlesVolatility

Индикатор измеряет волатильность свечей.

Neon Neon

Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.

NewMartin NewMartin

Новый взгляд на привычный мартингейл.

Info Info

Информация торговли по инструменту, располагается в правом верхнем углу графика