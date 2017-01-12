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Select Trade - эксперт для MetaTrader 4
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Select Trade — советник для платформы MetaTrader 4.
Данный советник позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).
Параметры:
- Trade — данная настройка позволяет пользователю произвести выбор позиции(BUY или SELL). Смотрите скриншот.
- lots — объем позиции.
- TakeProfit — тейк-профит в пунктах, если 0, то без тейка.
- StopLoss — стоп-лосс в пунктах, если 0, то без стопа.
- magic — магическое число (идентификатор позиций).
- Slippage — максимальное проскальзывание.
Описание алгоритма:
Если нет открытых позиций, советник открывает позицию, направление определяется настройкой Trade из входных параметров.
Разработчик: Evgeny Belyaev
IndicatorCandlesVolatility
Индикатор измеряет волатильность свечей.Neon
Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.