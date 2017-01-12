Select Trade — советник для платформы MetaTrader 4.

Данный советник позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).

Параметры:

Trade — данная настройка позволяет пользователю произвести выбор позиции(BUY или SELL). Смотрите скриншот.

данная настройка позволяет пользователю произвести выбор позиции(BUY или SELL). Смотрите скриншот. lots — объем позиции.

объем позиции. TakeProfit — тейк-профит в пунктах, если 0, то без тейка.

тейк-профит в пунктах, если 0, то без тейка. StopLoss — стоп-лосс в пунктах, если 0, то без стопа .

стоп-лосс в пунктах, если 0, то без стопа magic — магическое число (идентификатор позиций).

магическое число (идентификатор позиций). Slippage — максимальное проскальзывание.

Описание алгоритма:

Если нет открытых позиций, советник открывает позицию, направление определяется настройкой Trade из входных параметров.

Разработчик: Evgeny Belyaev