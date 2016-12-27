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Neon - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.
В принципе, нечего описывать: индикатор построен на ADX с дополнительным включением самого себя как алгоритма с двумя фильтрами по отдельности и вместе.
Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе
Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.MA_histogram
Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.
IndicatorCandlesVolatility
Индикатор измеряет волатильность свечей.Select Trade
Советник Select Trade позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).