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Индикаторы

Neon - индикатор для MetaTrader 4

Roman Krokhin
Roman Krokhin

Roman Krokhin

1 код 4 комментария
Просмотров:
22193
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.

В принципе, нечего описывать: индикатор построен на ADX с дополнительным включением самого себя как алгоритма с двумя фильтрами по отдельности и вместе.

Neon

Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе

Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.

MA_histogram MA_histogram

Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.

IndicatorCandlesVolatility IndicatorCandlesVolatility

Индикатор измеряет волатильность свечей.

Select Trade Select Trade

Советник Select Trade позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).