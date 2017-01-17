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Info - индикатор для MetaTrader 4
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Показатель данных по счету, располагается в правом верхнем углу графика.
Если в рынке нет открытых ордеров, то показатели текущего профита автоматически переключаются на показатель профита последней закрытой позиции или серии позиций.
extern color InfoColor = Gold; //Цвет основной информации Spread, Balance, Equity, FreeMargin extern color InfoLots = White; //Цвет общего объема лота серии открытых ордеров extern int SizeINFO = 10; //Размер букв основной информации (рекомендуется максимально 11) extern int SizeProfit = 9; //Размер букв профита серии ордеров (рекомендуется максимально 11) //Цвет профита серии ордеров классический: положительный зеленый, отрицательный красный
Советы:
Стандартная расцветка блока Info лучше и качественней будет смотреться на черном фоне графика.
В коде индикатора есть 2 полезные функции, можно их смело применять в коде советника:
- Расчет общего объема лота серии ордеров
- Расчет профита последних закрытых ордеров
Новый взгляд на привычный мартингейл.Select Trade
Советник Select Trade позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.Несколько однонаправленных свечей подряд
Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.