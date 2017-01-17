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Индикаторы

Info - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
10802
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Indicators\
Info.mq4 (17.41 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показатель данных по счету, располагается в правом верхнем углу графика.

Если в рынке нет открытых ордеров, то показатели текущего профита автоматически переключаются на показатель профита последней закрытой позиции или серии позиций.

extern color   InfoColor = Gold; //Цвет основной информации Spread, Balance, Equity, FreeMargin
extern color   InfoLots = White; //Цвет общего объема лота серии открытых ордеров
extern int     SizeINFO = 10;    //Размер букв основной информации (рекомендуется максимально 11)
extern int     SizeProfit = 9;   //Размер букв профита серии ордеров (рекомендуется максимально 11)

//Цвет профита серии ордеров классический: положительный зеленый, отрицательный красный

Info

Info

Info

Советы:

Стандартная расцветка блока Info лучше и качественней будет смотреться на черном фоне графика.

В коде индикатора есть 2 полезные функции, можно их смело применять в коде советника:

  1. Расчет общего объема лота серии ордеров
  2. Расчет профита последних закрытых ордеров
NewMartin NewMartin

Новый взгляд на привычный мартингейл.

Select Trade Select Trade

Советник Select Trade позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).

aChartsAndMW4Class aChartsAndMW4Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Несколько однонаправленных свечей подряд Несколько однонаправленных свечей подряд

Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.