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IndicatorCandlesVolatility - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор измеряет волатильность свечей.
Выводит над свечей значения:
- Общий размер свечи (High - Low) в пунктах
- Расстояние от High до цены открытия Open
Выводит под свечей значение:
- Расстояние от цены открытия Open до Low
В комментарии (в левом верхнем углу на графике) выводится среднее арифметическое этих значений по текущему инструменту.
Период для расчетов задается параметрами AllHistory, StartPeriod, EndPeriod. Параметр showText отвечает на вопрос, на скольких последних барах отрисовывать значки со значениями показаний волатильности.
Цвет и размер шрифта текста настраиваются.
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