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Индикаторы

IndicatorCandlesVolatility - индикатор для MetaTrader 4

Stanislav Aksenov
Stanislav Aksenov

Stanislav Aksenov

4.8 (69)
2 продукта 6 кодов 12 тем 686 комментариев
Просмотров:
11117
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор измеряет волатильность свечей.

Выводит над свечей значения:

  • Общий размер свечи (High - Low) в пунктах
  • Расстояние от High до цены открытия Open

Выводит под свечей значение:

  • Расстояние от цены открытия Open до Low

В комментарии (в левом верхнем углу на графике) выводится среднее арифметическое этих значений по текущему инструменту.

Период для расчетов задается параметрами AllHistory, StartPeriod, EndPeriod. Параметр showText отвечает на вопрос, на скольких последних барах отрисовывать значки со значениями показаний волатильности.

Цвет и размер шрифта текста настраиваются.

IndicatorCandlesVolatility

Neon Neon

Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.

Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе

Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.

Select Trade Select Trade

Советник Select Trade позволяет трейдеру сделать выбор при открытии позиции (BUY или SELL).

NewMartin NewMartin

Новый взгляд на привычный мартингейл.