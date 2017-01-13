Рабочий таймфрейм:



Советник открывает сделку на открытии новой свечи. Это сделано для ускорения тестирования советника. Вы можете регулировать скорость открытия сделки путем установки советника на более низкий таймфрейм. На результаты торговли это сильно не влияет. Рекомендую использовать H1.





Торговые инструменты:

Советник работает практически на всех торговых инструментах. Тейкпрофит и стоплосс указываются не в пунктах, а в процентах от цены. Этим достигается универсальность для работы на различных торговых инструментах. Рекомендую использовать мажоры (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и др).





Описание стратегии:

Существуют 2 основных вида мартингейла. Трендовый и откатный. Из названия понятно, что один вид лучше подходит для трендов, а другой для флетов. Но также и понятно, что трендовый вид сливает во флете, а откатный — во время продолжительных трендов.

Трендовый: в данном виде мартингейла, если вы получаете убыток по сделке, то следующую сделку вы открываете в противоположном направлении, в надежде, что тренд продолжится. Например у вас был BUY, вы получили стоплосс, в этом случае вы открываете сделку SELL, в надежде, что рынок продолжит движение вниз. И так будете каждый раз, в случае убытка, открывать в противоположную сторону, в надежде, что цена сойдет с места и двинется в каком-то направлении.

Откатный: в данном виде мартингейла в случае убытка вы будете открывать сделку в том же направлении, дожидаясь отката цены. Например у вас был BUY, вы получили стоплосс, теперь вы открываете опять ордер BUY, в надежде, что тренд вниз закончится и цена откатит вверх. И так будете делать каждый раз, пока цена не откатит на достаточное расстояние или у вас закончатся средства.

Данная же стратегия не ждет ни тренда, ни отката, а работает в соответствии с заданной схемой работы. Т.е. вы изначально задаете, ордер какого типа идет следующим после убыточного ордера. Этим мы уходим от такого явления как вынос ценой советников, использующих какой-то из основных видов мартингейла. Допустим, если идет продолжительный тренд, то у откатного вида мартингейла может не хватить средств на открытие новой сделки и происходит так называемый "слив". Но данная стратегия не сливает в продолжительных трендах или флетах. Данная стратегия работает по своей схеме. Которую не знает ни один брокер)

Итак, что же такое СХЕМА работы? Схемой называется определенная последовательность открытия различных типов ордеров (BUY или SELL) в случае закрытия предыдущего по стоплоссу. Например самая простая схема — 0. Она представляет собой бесконечное множество двоичных нолей. Т.е. в двоичной системе счисления она выглядит как 00000000 (если 8 бит, а в нашем случае 8 — это максимальная длинна серии убыточных ордеров). В языке MQL принято кодировать сделку BUY = 0, а SELL = 1. Поэтому схема из 8 нулей обозначает, что советник откроет первый ордер BUY, так как самый правый символ у нас = 0, далее в случае убытка советник откроет опять ордер BUY, так как и второй символ справа = 0, а так как у нас все символы = 0, то в данной схеме советник будет открывать всегда только BUY ордера, но в случае убытка, будет увеличивать лот последующего ордера в KefLot раз, а в случае прибыли — начинать торговлю с начального ордера. Увеличивать советник будет или MaxNom раз, или пока на счету будет достаточно денег для открытия нового ордера в серии убыточных ордеров. Максимальная длина серии убыточных ордеров определяется в переменной MaxNom. Этой переменной также определяется и максимальная длина схемы ордеров. Когда количество ордеров в убыточной серии достигает MaxNom, то следующий ордер будет в любом случае начальным лотом.

Примеры схем ордеров: (MaxNom = 8)

0 — 00000000 — все ордера в серии BUY. Эта схема является аналогом откатного вида с ожиданием отката вверх.

255 — 11111111 — все ордера в серии SELL. Эта схема является аналогом откатного вида с ожидание отката вниз.

170 — 10101010 — чередующаяся последовательность BUY и SELL, начинающаяся в BUY ордера. Аналог трендового вида.

85 — 01010101 — чередующаяся последовательность BUY и SELL, начинающаяся в SELL ордера. Аналог трендового вида.

Это были самые простые схемы, которые уже слили не один миллиард долларов. Но у вас есть возможность указать такую последовательность ордеров о которой никто не знает. А значит и риск слить с такой схемой будет порядком меньше. Я рекомендую просто прогонять в оптимизаторе различные схемы, и вы увидите, какая схема в какой период работала лучше, а какая хуже. Рекомендую выбирать схему, которая дала прибыль побольше, просадку поменьше и большое количество ордеров.



Примеры "секретных" схем работы, о которых не знает ни один брокер:



95 — 01011111 — SELL,SELL,SELL,SELL,SELL,BUY,SELL,BUY

50 — 00110010 — BUY,SELL,BUY,BUY,SELL,SELL,BUY,BUY

229 — 11100101 — SELL,BUY,SELL,BUY,BUY,SELL,SELL,SELL

Ну насчет секретности данных схем — это, конечно же, шутка, но я верю в то, что на определенный промежуток времени (например 3 года) можно подобрать схему открытия ордеров, которая будет давать приемлемую прибыль при допустимых убытках по сравнению с основными видами мартингейла . Это, конечно, не грааль, но риски у всем надоедливого мартингейла уменьшает порядком.

В советнике нет определения принадлежности своих ордеров по меджику, поэтому не рекомендуется использовать более одного советника на одном счету или другие советники совместно с этим экспертом. В рынке не более одного ордера.







Описание настроек:

Советник содержит минимум необходимых настроек.

Lot — Объем первого ордера в серии ордеров. Фиксированный объем.



— Объем первого ордера в серии ордеров. Фиксированный объем. TP — Тейкпрофит в % от цены. Например, если цена равна 1.3000, а TP = 1.0, то тейкпрофит у ордера будет равен 0.013 или 130 четырехзначных пунктов.



— Тейкпрофит в % от цены. Например, если цена равна 1.3000, а TP = 1.0, то тейкпрофит у ордера будет равен 0.013 или 130 четырехзначных пунктов. SL — Стоплосс в % от цены. Например если цена равна 1.3000, а SL = 1.0, то стоплосс у ордера будет равен 0.013 или 130 четырехзначных пунктов.



— Стоплосс в % от цены. Например если цена равна 1.3000, а SL = 1.0, то стоплосс у ордера будет равен 0.013 или 130 четырехзначных пунктов. KefLot — Коэффициент увеличения лота в случае убытка.



— Коэффициент увеличения лота в случае убытка. MaxNom — Максимальная длина серии ордеров. Также количество знаков в схеме.



— Максимальная длина серии ордеров. Также количество знаков в схеме. Shema — Схема работы.





Тесты советника за последние 3 года:











