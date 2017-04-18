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iFractalsClassic - индикатор для MetaTrader 4
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Немногие придают этому значение, но стандартный индикатор Fractals в МТ4 рассчитывается не по 2 свечкам справа и 2 слева - он считает 2 свечки справа и 6 слева на случай равных High/Low. Это позволяет показывать ему чуть больше сигналов. Данный индикатор полностью основан на классическом методе с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.
input int BarsFractals = 0;//Кол-во рассчитываемых баров на графике (0 - полностью) input int RangeFractals = 5;//Кол-во рассчитываемых баров для отрисовки фрактала //Не менее 3, нечетное число input int LastDrawnBarFractals = 0;//Последний рассчитываемый бар: 0 - текущий, 1 - предыдущий и д. //Все до (включая) (RangeFractals - 1)/2 гарантируют перерисовку последнего фрактала input int RangePoints = 5;//Кол-во пунктов от стрелки до уровня цены input int WidthArrow = 2;//Размер стрелки
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