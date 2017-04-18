iFractalsClassic

Немногие придают этому значение, но стандартный индикатор Fractals в МТ4 рассчитывается не по 2 свечкам справа и 2 слева - он считает 2 свечки справа и 6 слева на случай равных High/Low. Это позволяет показывать ему чуть больше сигналов. Данный индикатор полностью основан на классическом методе с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.

input int BarsFractals = 0 ; input int RangeFractals = 5 ; input int LastDrawnBarFractals = 0 ; input int RangePoints = 5 ; input int WidthArrow = 2 ;