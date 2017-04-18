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Индикаторы

iFractalsClassic - индикатор для MetaTrader 4

Irina Korobeynikova
Irina Korobeynikova

Irina Korobeynikova

4.8 (34)
Skype: irishka.rf
E-mail: irishka.rf@gmail.com
ICQ: 643466957
1 код 1 комментарий
Просмотров:
8248
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Немногие придают этому значение, но стандартный индикатор Fractals в МТ4 рассчитывается не по 2 свечкам справа и 2 слева - он считает 2 свечки справа и 6 слева на случай равных High/Low. Это позволяет показывать ему чуть больше сигналов. Данный индикатор полностью основан на классическом методе с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.

input int BarsFractals         = 0;//Кол-во рассчитываемых баров на графике (0 - полностью)
input int RangeFractals        = 5;//Кол-во рассчитываемых баров для отрисовки фрактала
//Не менее 3, нечетное число
input int LastDrawnBarFractals = 0;//Последний рассчитываемый бар: 0 - текущий, 1 - предыдущий и д. 
//Все до (включая) (RangeFractals - 1)/2 гарантируют перерисовку последнего фрактала
input int RangePoints          = 5;//Кол-во пунктов от стрелки до уровня цены
input int WidthArrow           = 2;//Размер стрелки

iFractalsClassic

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