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Индикаторы

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Kozhemyako
Mikhail Kozhemyako

Mikhail Kozhemyako

4 кода 2 темы 828 комментариев
Просмотров:
10336
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Многим известный индикатор Laguerre, но одновременно рисующий графики от текущего до старшего, заданного параметром OldestTF.

Индикатор брошен на М1, OldestTF=D1:


Индикатор брошен на M15, старший таймфрейм W1:

P.S. Индикатор экспериментальный. Самого удивило поведение более старших таймфреймов. На нулевом баре перерисовываются гораздо чаще, чем графики младших таймфреймов.

AskBid Line AskBid Line

AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

ADX + Alert ADX + Alert

Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.

EA_PriceDeviation EA_PriceDeviation

Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.