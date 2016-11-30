Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10336
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Многим известный индикатор Laguerre, но одновременно рисующий графики от текущего до старшего, заданного параметром OldestTF.
Индикатор брошен на М1, OldestTF=D1:
Индикатор брошен на M15, старший таймфрейм W1:
P.S. Индикатор экспериментальный. Самого удивило поведение более старших таймфреймов. На нулевом баре перерисовываются гораздо чаще, чем графики младших таймфреймов.
AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.
Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.EA_PriceDeviation
Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.