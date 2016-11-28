MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

Записывает в текстовый файл тиковую историю.