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Индикаторы

AskBid Line - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov

Vasiliy Sokolov

3.5 (36)
17 продуктов 23 статьи 9 кодов 74 темы 5870 комментариев
Просмотров:
8127
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.

Также цену Ask можно строить относительно одной из шести ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE:

  • Цена открытия бара;
  • Экстремум бара;
  • Минимум бара;
  • Цена закрытия бара;
  • Медиана бара;
  • Типичная цена бара;
  • Взвешенная цена бара.

Данный индикатор удобно использовать в составе шаблона торгового эксперта для контроля корректности входа в длинную позицию:

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

TickWriter TickWriter

Записывает в текстовый файл тиковую историю.

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2

Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.

ADX + Alert ADX + Alert

Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.