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AskBid Line - индикатор для MetaTrader 4
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AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.
Также цену Ask можно строить относительно одной из шести ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE:
- Цена открытия бара;
- Экстремум бара;
- Минимум бара;
- Цена закрытия бара;
- Медиана бара;
- Типичная цена бара;
- Взвешенная цена бара.
Данный индикатор удобно использовать в составе шаблона торгового эксперта для контроля корректности входа в длинную позицию:
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.TickWriter
Записывает в текстовый файл тиковую историю.
Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.ADX + Alert
Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.