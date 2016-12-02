При наступлении новой свечи индикатор ADX + Alert проверяет, не было ли пересечения линий +DI и -DI. Если линии пересеклись, то индикатор сигнализирует об этом.

Настройки ADX + Alert точно такие же, как и в стандартном индикаторе ADX.





Примеры

+DI < -DI:

+DI > -DI:

Индикатор содержит включаемые файлы, которые нужно поместить в соответствующую папку \MQL4\Include\Classes\.