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Индикаторы

ADX + Alert - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
8787
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
ADX_Alert.mq4 (10.21 KB) просмотр
\MQL4\Include\Classes\
Indicators.mqh (68.14 KB) просмотр
Convert.mqh (7.46 KB) просмотр
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При наступлении новой свечи индикатор ADX + Alert проверяет, не было ли пересечения линий +DI и -DI. Если линии пересеклись, то индикатор сигнализирует об этом.

Настройки ADX + Alert точно такие же, как и в стандартном индикаторе ADX.


Примеры

+DI < -DI:

+DI > -DI:

Индикатор содержит включаемые файлы, которые нужно поместить в соответствующую папку \MQL4\Include\Classes\.

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2

Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.

AskBid Line AskBid Line

AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.

EA_PriceDeviation EA_PriceDeviation

Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.

MA_histogram MA_histogram

Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.