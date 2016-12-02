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ADX + Alert - индикатор для MetaTrader 4
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При наступлении новой свечи индикатор ADX + Alert проверяет, не было ли пересечения линий +DI и -DI. Если линии пересеклись, то индикатор сигнализирует об этом.
Настройки ADX + Alert точно такие же, как и в стандартном индикаторе ADX.
Примеры
+DI < -DI:
+DI > -DI:
Индикатор содержит включаемые файлы, которые нужно поместить в соответствующую папку \MQL4\Include\Classes\.
Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.AskBid Line
AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.
Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.MA_histogram
Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.