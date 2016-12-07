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EA_PriceDeviation - эксперт для MetaTrader 4
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При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору. После открытия позиции устанавливаются стоп-приказы. В рынке может быть открыта только одна позиция.
Настройки советника
- FixLot - фиксированный объем открываемой позиции;
- StopLoss - убыток (пункты);
- TakeProfit - прибыль (пункты);
- Deviation - отклонение цены от индикатора (пункты);
- Magic - идентификатор советника.
Настройки индикатора
- Period - период усреднения;
- Method - метод усреднения;
- Price - используемая цена.
Примеры открытия позиции на покупку
Примеры открытия позиции на продажу
Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах.
Внимание: при достижении прибыльных показателей на истории, нет гарантий прибыльности в будущем.
ADX + Alert
Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2
Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.
MA_histogram
Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе
Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.