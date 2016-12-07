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Советники

EA_PriceDeviation - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
16080
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору. После открытия позиции устанавливаются стоп-приказы. В рынке может быть открыта только одна позиция.


Настройки советника

  • FixLot - фиксированный объем открываемой позиции;
  • StopLoss - убыток (пункты);
  • TakeProfit - прибыль (пункты);
  • Deviation - отклонение цены от индикатора (пункты);
  • Magic - идентификатор советника.


Настройки индикатора

  • Period - период усреднения;
  • Method - метод усреднения;
  • Price - используемая цена.


Примеры открытия позиции на покупку


Примеры открытия позиции на продажу

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах.

Внимание: при достижении прибыльных показателей на истории, нет гарантий прибыльности в будущем.

ADX + Alert ADX + Alert

Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2

Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.

MA_histogram MA_histogram

Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.

Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе

Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.