При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору. После открытия позиции устанавливаются стоп-приказы. В рынке может быть открыта только одна позиция.





Настройки советника

FixLot - фиксированный объем открываемой позиции;

- фиксированный объем открываемой позиции; StopLoss - убыток (пункты);

- убыток (пункты); TakeProfit - прибыль (пункты);

- прибыль (пункты); Deviation - отклонение цены от индикатора (пункты);

- отклонение цены от индикатора (пункты); Magic - идентификатор советника.





Настройки индикатора

Period - период усреднения;

- период усреднения; Method - метод усреднения;

- метод усреднения; Price - используемая цена.





Примеры открытия позиции на покупку





Примеры открытия позиции на продажу

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах.

Внимание: при достижении прибыльных показателей на истории, нет гарантий прибыльности в будущем.