Небольшой помощник в торговле лимитными ордерами.

Суть его в том, что если у вас стоит задача — устанавливая по обе стороны от цены два лимитных ордера, необходимо, дождавшись срабатывания одного из них, удалить второй. Как раз для того, чтобы не ожидать всё это время у компьютера, и сделан этот помощник.

Сначала открываете два лимитных ордера, после чего помещаете на график этот советник. Как только один из них сработает, второй будет автоматически удален, после чего появится сообщение, а также работа самого советника будет остановлена. Чтобы возобновить работу, необходимо снова установить лимитные ордера и перезапустить советник (к примеру — открыть его настройки и, ничего не меняя, нажать OK).

В настройках есть возможность включить комментарии, чтобы было видно, включен советник или нет, а также можно задать MagicNumber, чтобы советник управлял, к примеру, только ордерами с определенным MagicNumber, не трогая остальные.

Данный помощник сделан по просьбе пользователя mishelbb, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

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