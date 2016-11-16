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Советники

Limit Orders Control - эксперт для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
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Просмотров:
7262
Рейтинг:
(23)
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Небольшой помощник в торговле лимитными ордерами.

Суть его в том, что если у вас стоит задача — устанавливая по обе стороны от цены два лимитных ордера, необходимо, дождавшись срабатывания одного из них, удалить второй. Как раз для того, чтобы не ожидать всё это время у компьютера, и сделан этот помощник.

Сначала открываете два лимитных ордера, после чего помещаете на график этот советник. Как только один из них сработает, второй будет автоматически удален, после чего появится сообщение, а также работа самого советника будет остановлена. Чтобы возобновить работу, необходимо снова установить лимитные ордера и перезапустить советник (к примеру — открыть его настройки и, ничего не меняя, нажать OK).

В настройках есть возможность включить комментарии, чтобы было видно, включен советник или нет, а также можно задать MagicNumber, чтобы советник управлял, к примеру, только ордерами с определенным MagicNumber, не трогая остальные.

Данный помощник сделан по просьбе пользователя mishelbb, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Настройки:

  • MagicNumber — маджик номер, для того чтобы советник не управлял чужими ордерами, если = 0, то отслеживаются ордера, поставленные вручную.
  • WriteComments — включение комментариев советника.
MTF Divergences search for AO and MACD MTF Divergences search for AO and MACD

Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD.

FreeNumFractals FreeNumFractals

Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.

TickWriter TickWriter

Записывает в текстовый файл тиковую историю.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющих доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.