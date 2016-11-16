Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD. Индикатор мультитаймфреймный, т.е. таймфрейм, на котором ищем дивергениции, задаётся в настройках, и при переключении таймфрейма линии и стрелки найденных дивергенций остаются принадлежащими заданному таймфрейму. Хорошо это, или плохо — решать не мне ;) Но всё оформлено в виде функций, так что можно легко переделать код под свои нужны самостоятельно.

При желании можно добавить любой другой индикатор для поиска дивергенций на нём. Дивергенции корректно ищутся если у индикатора, на котором производится их поиск, центральным уровнем является нулевой уровень. т.е. ниже нулевого уровня — отрицательные значения, выше — положительные.

Принцип поиска дивергенций/конвергенций, вкратце:

Находим экстремум на графике индикатора, в пределах диапазона поиска (задаётся в настройках) ищем экстремум на графике цены. Если найден, смотрим каким был прошлый найденный экстремум. Если разница меж ними больше/меньше заданной, то считаем, что найдено расхождение.

Параметры в настройках:

Режим поиска совпадений экстремумов индикатора и цены — может быть точным и приближенным. При точном режиме бар экстремума цены должен полностью совпадать с баром найденного экстремума индикатора. При приближенном поиске бар экстремума цены может располагаться левее/правее бара найденного экстремума индикатора на количество баров, заданных параметром Диапазон баров поиска экстремумов индикатора и цены.



Коэффициент "разницы" между экстремумами — чем меньше значение, тем меньшие впадины между пиками индикатора будут браться в расчёт поиска экстремумов. Другими словами: экстремум состоит из двух пиков и одной впадины между ними. Чем больше разница между пиком и впадиной, тем больший размах по высоте имеет экстремум. Соответственно, этой настройкой можно убрать из поиска очень маленькие по размаху пики экстремумов.

Остальные настройки в пояснениях не нуждаются.

Включен поиск по индикатору АО:





Включен поиск по индикатору MACD:





Включен поиск по обоим индикаторам