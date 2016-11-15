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News calendar week EA - эксперт для MetaTrader 4
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Календарь новостей на неделю на русском и английском языках. Для работы советника необходимо в окне Сервис > Настройки > Советники поставить галочку "Разрешить WebReguest для следующих URL:" и указать два адреса: http://ec.ru.forexprostools.com/ и http://ec.uk.forexprostools.com/.
Время в календаре устанавливается автоматически по времени компьютера. Обновляется календарь только вручную.
11.12.2016 -версия 5.1. Добавлена плавная прокрутка календаря вверх.
Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.MACD
Советник основан на индикаторе MACD.
Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.MTF Divergences search for AO and MACD
Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD.