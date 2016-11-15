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Советники

News calendar week EA - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Evgeniy Serov

Evgeniy Serov

4.3 (6)
12 кодов 229 комментариев
Просмотров:
11034
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Календарь новостей на неделю на русском и английском языках. Для работы советника необходимо в окне Сервис > Настройки > Советники поставить галочку "Разрешить WebReguest для следующих URL:" и указать два адреса: http://ec.ru.forexprostools.com/ и http://ec.uk.forexprostools.com/.

Время в календаре устанавливается автоматически по времени компьютера. Обновляется календарь только вручную.

 

11.12.2016 -версия 5.1.  Добавлена плавная прокрутка календаря вверх. 

 

News calendar week EA

EA Parabolic SAR EA Parabolic SAR

Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.

MACD MACD

Советник основан на индикаторе MACD.

FreeNumFractals FreeNumFractals

Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.

MTF Divergences search for AO and MACD MTF Divergences search for AO and MACD

Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD.