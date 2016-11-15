News calendar week EA

Календарь новостей на неделю на русском и английском языках. Для работы советника необходимо в окне Сервис > Настройки > Советники поставить галочку "Разрешить WebReguest для следующих URL:" и указать два адреса: http://ec.ru.forexprostools.com/ и http://ec.uk.forexprostools.com/.



Время в календаре устанавливается автоматически по времени компьютера. Обновляется календарь только вручную.

11.12.2016 -версия 5.1. Добавлена плавная прокрутка календаря вверх.