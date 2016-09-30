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Индикаторы

ColorStopLevels - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
8179
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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При перемещении индикатора на график он автоматически изменит цвета всех ордеров.

Сумма цифр, входящих в многозначное число Сумма цифр, входящих в многозначное число

Скрипт считает сумму цифр, входящих в число, до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.

Delta RSI Delta RSI

Индикатор, анализирующий взаимное расположение RSI двух периодов.

Same Time Closer Same Time Closer

Еще один простенький инструмент для одновременного закрытия открытых позиций.

3 Candles 3 Candles

3 Свечи — вариант свечного анализа для поиска возможных точек разворота.