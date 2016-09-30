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ColorStopLevels - индикатор для MetaTrader 4
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При перемещении индикатора на график он автоматически изменит цвета всех ордеров.
Сумма цифр, входящих в многозначное число
Скрипт считает сумму цифр, входящих в число, до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.Delta RSI
Индикатор, анализирующий взаимное расположение RSI двух периодов.
Same Time Closer
Еще один простенький инструмент для одновременного закрытия открытых позиций.3 Candles
3 Свечи — вариант свечного анализа для поиска возможных точек разворота.