CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Multi Timeframe Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
8124
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.

Индикатор основан на перерасчете периода для скользящей средней на новом таймфрейме.

MTF-MA


Sigma Bands Sigma Bands

Расширенный индикатор Bollinger Bands.

Индикатор контроля лота и профита Индикатор контроля лота и профита

Индикатор показывает суммарный лот и профит по текущему инструменту.

PriceLines PriceLines

Скрипт для рисования ценовой разметки.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши.