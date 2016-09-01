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Multi Timeframe Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.
Индикатор основан на перерасчете периода для скользящей средней на новом таймфрейме.
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Индикатор показывает суммарный лот и профит по текущему инструменту.
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