По сути, это расширенная версия Bolinger Bands.

Конкретно в этом индикаторе я изучал движение цены за определенное число баров (BarsCount = 200), для этого взята MA с периодом 1 (MAPeriod). С таким же успехом можно взять любую МА и любое число баров для анализа. В результате будет построено два канала, один показывает, в каком пределе находится цена в 68% времени за выбранное число баров, другой показывает, в каких пределах находится цена 95% времени за выбранное число баров.

С параметрами по умолчанию построенный канал Sigma Bands будет практически точно повторять Bollinger Bands с тем же периодом, равным BarsCount. Но тут мы имеем возможность строить Bollinger Bands не только с любым периодом, изменяя BarsCount, но и строить его к выбранному вами MA, с любым периодом.

Типы MA, которые поддерживаются:

Simple MA

Exponential MA

Smoothed MA

Linear-weighted MA

Цены, по которым можно строить канал:

Close price

Open price

The maximum price for the period (High)

The minimum price for the period (Low)

Median price (high + low)/2,

Typical price (high + low + close)/3

Weighted close price (high + low + close + close)/4

Все эти настройки недоступны для стандартного Bollinger Bands.

Изучая, как узнать пределы, в которых какой-либо индикатор или цена находится большую часть времени, я в итоге пришел к тому, что сделал пример вычислений среднего отклонения и сигма (Sigma) в виде этого индикатора. Его формулы теперь можно взять и приспособить для любого понравившегося вам индикатора. Иногда получаются интересные результаты для индикаторов, которые рисуются в отдельных окнах, к примеру типа RSI, TVI или другие.

Советы:

Разницу между обычным Bollinger Bands и Sigma Bands можно увидеть, только если будут настройки не по умолчанию и MAPeriod >1.

Настройки: