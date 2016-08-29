Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sigma Bands - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12681
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
По сути, это расширенная версия Bolinger Bands.
Конкретно в этом индикаторе я изучал движение цены за определенное число баров (BarsCount = 200), для этого взята MA с периодом 1 (MAPeriod). С таким же успехом можно взять любую МА и любое число баров для анализа. В результате будет построено два канала, один показывает, в каком пределе находится цена в 68% времени за выбранное число баров, другой показывает, в каких пределах находится цена 95% времени за выбранное число баров.
С параметрами по умолчанию построенный канал Sigma Bands будет практически точно повторять Bollinger Bands с тем же периодом, равным BarsCount. Но тут мы имеем возможность строить Bollinger Bands не только с любым периодом, изменяя BarsCount, но и строить его к выбранному вами MA, с любым периодом.
Типы MA, которые поддерживаются:
- Simple MA
- Exponential MA
- Smoothed MA
- Linear-weighted MA
Цены, по которым можно строить канал:
- Close price
- Open price
- The maximum price for the period (High)
- The minimum price for the period (Low)
- Median price (high + low)/2,
- Typical price (high + low + close)/3
- Weighted close price (high + low + close + close)/4
Все эти настройки недоступны для стандартного Bollinger Bands.
Изучая, как узнать пределы, в которых какой-либо индикатор или цена находится большую часть времени, я в итоге пришел к тому, что сделал пример вычислений среднего отклонения и сигма (Sigma) в виде этого индикатора. Его формулы теперь можно взять и приспособить для любого понравившегося вам индикатора. Иногда получаются интересные результаты для индикаторов, которые рисуются в отдельных окнах, к примеру типа RSI, TVI или другие.
Советы:
Разницу между обычным Bollinger Bands и Sigma Bands можно увидеть, только если будут настройки не по умолчанию и MAPeriod >1.
Настройки:
int MAPeriod = 1; // период анализируемой / MA Period int BarsCount = 200; // за сколько баров высчитать отклонение / Bars for count Sigma int TypeBandsMA = 0; // Тип МА / Type MA for Bands int TypePriceMA = 0; // По каким ценам построить канал / Applied price MA color MAColor = clrNONE; // Цвет самой МА / MA colorАнализируемая MA по умолчанию бесцветная, если хотите её увидеть, задайте цвет для MAColor в настройках.
Индикатор показывает суммарный лот и профит по текущему инструменту.VATicks
Класс, предназначенный для работы с тиками в MetaTrader 4. Подходит для создания советников, принимающих торговые решения на анализе тиковых данных.
Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.PriceLines
Скрипт для рисования ценовой разметки.