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Индикаторы

Sigma Bands - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
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Просмотров:
12681
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По сути, это расширенная версия Bolinger Bands.

Конкретно в этом индикаторе я изучал движение цены за определенное число баров (BarsCount = 200), для этого взята MA с периодом 1 (MAPeriod). С таким же успехом можно взять любую МА и любое число баров для анализа. В результате будет построено два канала, один показывает, в каком пределе находится цена в 68% времени за выбранное число баров, другой показывает, в каких пределах находится цена 95% времени за выбранное число баров.

С параметрами по умолчанию построенный канал Sigma Bands будет практически точно повторять Bollinger Bands с тем же периодом, равным BarsCount. Но тут мы имеем возможность строить Bollinger Bands не только с любым периодом, изменяя BarsCount, но и строить его к выбранному вами MA, с любым периодом.

Типы MA, которые поддерживаются:

  • Simple MA
  • Exponential MA
  • Smoothed MA
  • Linear-weighted MA

Цены, по которым можно строить канал:

  • Close price
  • Open price
  • The maximum price for the period (High)
  • The minimum price for the period (Low)
  • Median price (high + low)/2,
  • Typical price (high + low + close)/3
  • Weighted close price (high + low + close + close)/4

Все эти настройки недоступны для стандартного Bollinger Bands.

Изучая, как узнать пределы, в которых какой-либо индикатор или цена находится большую часть времени, я в итоге пришел к тому, что сделал пример вычислений среднего отклонения и сигма (Sigma) в виде этого индикатора. Его формулы теперь можно взять и приспособить для любого понравившегося вам индикатора. Иногда получаются интересные результаты для индикаторов, которые рисуются в отдельных окнах, к примеру типа RSI, TVI или другие.

Советы:

Разницу между обычным Bollinger Bands и Sigma Bands можно увидеть, только если будут настройки не по умолчанию и MAPeriod >1.

Настройки:

int MAPeriod = 1; // период анализируемой / MA Period
int BarsCount = 200; // за сколько баров высчитать отклонение / Bars for count Sigma
int TypeBandsMA = 0; // Тип МА  / Type MA for Bands
int TypePriceMA = 0; // По каким ценам построить канал / Applied price MA
color MAColor = clrNONE; // Цвет самой МА / MA color
Анализируемая MA по умолчанию бесцветная, если хотите её увидеть, задайте цвет для MAColor в настройках.
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