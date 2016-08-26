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Индикаторы

Индикатор контроля лота и профита - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
8730
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
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Индикатор показывает суммарный объем и профит сделок по каждому направлению. Контроль ведется только по инструменту, на котором расположен индикатор.

VATicks VATicks

Класс, предназначенный для работы с тиками в MetaTrader 4. Подходит для создания советников, принимающих торговые решения на анализе тиковых данных.

Price_Compare Price_Compare

Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".

Sigma Bands Sigma Bands

Расширенный индикатор Bollinger Bands.

Multi Timeframe Moving Average Multi Timeframe Moving Average

Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.