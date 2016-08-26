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Индикатор контроля лота и профита - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает суммарный объем и профит сделок по каждому направлению. Контроль ведется только по инструменту, на котором расположен индикатор.
VATicks
Класс, предназначенный для работы с тиками в MetaTrader 4. Подходит для создания советников, принимающих торговые решения на анализе тиковых данных.Price_Compare
Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".
Sigma Bands
Расширенный индикатор Bollinger Bands.Multi Timeframe Moving Average
Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.