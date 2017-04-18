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Evilist - эксперт для MetaTrader 4
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В советнике используются стандартные индикаторы: Stochastic, MACD и CCI.
//+--------------------------------------------------+ //| Copyright © 2017 Evilist.mq4 | //+--------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2017" #property strict #property description "Standard Stochastic,MACD and CCI indicators are used" Settings Info = true; //Информационный блок в левом верхнем углу Fixlot = 0.1; //Объем лота если Martin = false StepPp = 30; //Дистанция в пунктах следующего ордера Orders = 100; //Максимальное возможное количество открытых сделок (шт) PauseMinute = 60; //Пауза в минутах после закрытия всех ордеров NoLoss = true; //Виртуальный без убыток сигнал CCI (<0 >0) если нет противоположных ордеров StopLoss = false; //Виртуальный стоп лосс сигнал Stochastic Magic = 222; //Магическое число ордера Indicators MenuMACD = "---------------------------------------"; MACDfastEMA = 10; //Период индикатора МАCD быстрый !!!должен быть < медленной MACDslowEMA!!! MACDslowEMA = 26; //Период индикатора МАCD медленный !!!должен быть > быстрой MACDfastEMA!!! MACDsigLine = 1; //Сигнальная линия индикатора МАCD, min 1 MACDprice = 0; //Цена индикатора МАCD, min 0 - max 5 MenuCCI = "---------------------------------------"; PeriodCCI = 20; //Период индикатора CCI PriceCCI = 5; //Цена индикатора CCI, min 0 - max 5 LevUpCCI = 200.0; //Уровень индикатора CCI выше нуля LevDnCCI = 200.0; //Уровень индикатора CCI ниже нуля (-) в условии MenuStochastic= "---------------------------------------"; PeriodK = 115; //Период (количество баров) индикатора Stochastic PeriodD = 18; //Период усреднения индикатора Stochastic Slowing = 10; //Сглаживание индикатора Stochastic Martingale Martin = false; //Если false то используется Fixlot, если true то Lot + PlusLot Lot = 0.1; //Объём лота первого ордера PlusLot = 0.05; //Объём лота увеличивается от объёма предыдущего ордера +PlusLot MaxLot = 1.0; //Если рассчитываемый лот будет превышать, то -PlusLot
Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий, можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары.
Индикатор iFractalsClassic полностью основан на классическом методе поиска фракталов с возможностью выбирать кол-во рассчитываемых баров для одного фрактала и возможностью включать/выключать перерисовку.PA Patterns Scaner
Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMACРабота с биржей BTC-e по их API
В данной библиотеке реализована работа с публичным и торговым API биржи BTC-e непосредственно из MQL