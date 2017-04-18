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Evilist - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
12564
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
\MQL4\Experts\
Evilist.mq4 (64.13 KB) просмотр
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В советнике используются стандартные индикаторы: Stochastic, MACD и CCI.

//+--------------------------------------------------+
//|          Copyright © 2017  Evilist.mq4           |
//+--------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2017"
#property strict 
#property description "Standard Stochastic,MACD and CCI indicators are used" 

Settings                                                                        
Info          = true;    //Информационный блок в левом верхнем углу                                    
Fixlot        = 0.1;     //Объем лота если Martin = false                                              
StepPp        = 30;      //Дистанция в пунктах следующего ордера                                       
Orders        = 100;     //Максимальное возможное количество открытых сделок (шт)                    
PauseMinute   = 60;      //Пауза в минутах после закрытия всех ордеров                                
NoLoss        = true;    //Виртуальный без убыток сигнал CCI (<0 >0) если нет противоположных ордеров  
StopLoss      = false;   //Виртуальный стоп лосс сигнал Stochastic                                   
Magic         = 222;     //Магическое число ордера                                                    
                                                                                                      
Indicators                                                                      
MenuMACD      = "---------------------------------------";                                           
MACDfastEMA   = 10;      //Период индикатора МАCD быстрый !!!должен быть < медленной MACDslowEMA!!!    
MACDslowEMA   = 26;      //Период индикатора МАCD медленный !!!должен быть > быстрой MACDfastEMA!!!   
MACDsigLine   = 1;       //Сигнальная линия индикатора МАCD,  min 1                                    
MACDprice     = 0;       //Цена   индикатора МАCD,            min 0 - max 5                            
MenuCCI       = "---------------------------------------";                                            
PeriodCCI     = 20;      //Период индикатора CCI                                                     
PriceCCI      = 5;       //Цена   индикатора CCI, min 0 - max 5                                       
LevUpCCI      = 200.0;   //Уровень индикатора CCI выше нуля                                          
LevDnCCI      = 200.0;   //Уровень индикатора CCI ниже нуля (-) в условии                            
MenuStochastic= "---------------------------------------";                                          
PeriodK       = 115;     //Период (количество баров) индикатора Stochastic                           
PeriodD       = 18;      //Период усреднения индикатора Stochastic                                   
Slowing       = 10;      //Сглаживание индикатора Stochastic                                          
                                                                                                      
Martingale                                                                    
Martin        = false;   //Если false то используется Fixlot, если true то Lot + PlusLot             
Lot           = 0.1;     //Объём лота первого ордера                                                 
PlusLot       = 0.05;    //Объём лота увеличивается от объёма предыдущего ордера +PlusLot                        
MaxLot        = 1.0;     //Если рассчитываемый лот будет превышать, то -PlusLot                      

Evilist

Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий, можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары.

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