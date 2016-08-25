Эта небольшая кроссплатформенная библиотека позволяет очень удобно и быстро сравнивать double-значения "цены".

Например, для выставления SellLimit иногда бывает полезно проверить, что цена открытия не ниже текущей Bid-цены.

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

Мало того, что это гораздо нагляднее и лаконичнее, чем стандартного вида проверка. Но еще и скорость выполнения выше в разы! Такое рациональное использование вычислительных ресурсов иногда дает заметное ускорение в тестере/оптимизаторе.

Также есть возможность задавать точность при сравнении double-значений. Например

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

Аналогично происходит работа со всем операторами сравнения (==, !=, >=, <=, >, <).

В библиотеке имеется более быстрый вариант реализации NormalizeDouble. Для ускорения выполнения стандартной функции достаточно в начале прописать

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

В качестве примера приложен скрипт, который показывает результаты сравнения и вариантов нормализации для различных значений цены